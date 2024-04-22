Таджикистан отправил Казахстану гуманитарную помощь

20 апреля из Республики Таджикистан прибыл 61 вагон гуманитарной помощи казахстанцам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Туркестанской области

Фото: акимат Туркестанской области

Груз прибыл на железнодорожную станцию «Сарыагаш». Кроме этого, Таджикистан направил в Казахстан 15 грузовиков гуманитарной помощи. Всего из Таджикистана принято 3500 тонн гуманитарной помощи.

Караван гуманитарной помощи возглавил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Республики Таджикистан генерал-полковник милиции Рустам Назарзода. Заместитель директора Агентства государственных материальных ресурсов при правительстве Республики Таджикистан Сохиб Зиедуллоев торжественно вручил документ о гуманитарной помощи.

«Ситуация в Казахстане огорчила нас. Мы не могли остаться равнодушными. Если в нашей стране возникнет серьезная проблема, то больше всего помощи будет направлять Казахстан. Поэтому по решению президента Республики Таджикистан мы направили гуманитарный караван. Как стратегические партнеры мы должны поддерживать друг друга», - сказал Р. Назарзода.

На железнодорожной станции «Сарыагаш» делегацию встретили жители области во главе с вице-министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Сериком Толенбергеновым и заместителем акима Туркестанской области Бейсенбаем Тажибаевым.

Заместитель акима области Бейсенбай Тажибаев выразил благодарность народу Таджикистана.

«Сегодня из Таджикистана поступила гуманитарная помощь. Ранее помощь поступила из братских стран Центральной Азии - Кыргызстана и Узбекистана. Сегодня из Таджикистана доставили строительные материалы и продукты питания. Благодарим соседнюю страну! Пусть дружба между нашими государствами будет длиться вечно», - сказал заместитель акима области.

В мероприятии приняли участие представители таджикского этноса Сарыагашского района, аксакалы и почетные матери. Они чествовали представителей Таджикистана.

Гуманитарный караван отправился в затопленные районы.