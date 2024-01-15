«Такого в моей жизни ещё не было»: известную телеведущую впечатлила зима в Астане

Российская телеведущая Жанна Бадоева рассказала в соцсетях о съемках программы «Жизнь других» в казахстанской столице, передает Kazpravda.kz

Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Видео со съемок travel-шоу «Жизнь других» знаменитость разместила на своей странице в Instagram.

«С улыбкой в мороз −32. Такого в моей жизни ещё не было», — гласит надпись под одной из фотографий в соцсети.

Бадоева поделилась впечатлениями от прогулки по морозной и ветреной Астане, где очень замерзла на улице.

Кроме того, телеведущая опубликовала кадры с девушками в купальниках, отмечая при этом, что «Астана — город контрастов».