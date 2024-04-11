Такой бизнес нам не нужен

Жадность сгубила

В числе последних громких дел, законченных областным департаментом экономических расследований – организация финансовой пирамиды, лжебанкротство, недобросовестность при выполнении подряда и прочие «серые» схемы.

Как рассказали в департаменте, жертвами финансовой пирамиды Chia Tai – Tianqing Pharmaceutical стали многие казахстанцы, в том числе больше 230 жителей ВКО. В основном это люди из Усть-Каменогорска, Зайсана, Риддера, Алтая, Катон-Карагайского района. Пенсионеры, бюджетники с невысокими доходами. Пирамида действовала с октября 2022-го по апрель 2023 года, организаторы привлекали деньги через Telegram. Общая сумма ущерба – 390 млн тенге. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд.

– Мы постоянно рассказываем населению о признаках финансовой пирамиды, – пояснил руководитель департамента экономических расследований по Восточному Казахстану Айдын Молдабеков. – Сразу должно насторожить, например, обещание большой и быстрой прибыли. Сейчас Агентство по финансовому мониторингу создало в Telegram бот Baiqapiramida. Он позволяет самостоятельно проверить проект на наличие признаков финпирамиды.

Действует также бот «АФМ Іnsider», через который каждый может сообщить об экономических правонарушениях. Как заверили в департаменте, такие обращения рассматриваются в кратчайшие сроки, анонимность гарантируется.

Резонанс вызвало и дело в отношении строительной компании, собравшей с дольщиков областного центра больше 1,1 млрд тенге. При этом у ТОО отсутствовало соответствующее разрешение. Как пояснили экономические полицейские, предприниматели маскировали незаконную деятельность под раннее бронирование квартир. В числе пострадавших – 84 человека. Руководители ТОО с санкции суда арестованы, расследование – на стадии завершения.

– Компания строила три многоэтажных жилых дома за средства, выделенные через социально-предпринимательскую корпорацию «Ертiс», – рассказал глава областного ДЭР. – Сейчас СПК привлекла новых застройщиков, работы возобновлены.

Помимо этого, экономи­ческая полиция выявила хищение 895 млн тенге при госзакупках. Бюджетные средства предназначались на поставку и монтаж трансформаторных подстанций для нового жилого микрорайо­на Усть-Каменогорска. Только благодаря своевременному вмешательству удалось выдержать сроки ввода в эксплуатацию домов и объектов соцобеспечения. Расследование по данному факту завершено. Что важно – бюджетные средства возвращены государству в полном объеме.

– Обвинительный приговор состоялся в отношении еще одного участника госзакупок, – дополнительно пояснил Айдын Молдабеков. – Директор ТОО выиграл конкурс на поставку и монтаж труб на объекте жизнеобеспечения. Но вместо новых изделий закупил бывшие в употреблении. Суд признал его виновным по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса РК за мошенничество в особо крупном размере. Сумма ущерба составила 76 миллионов тенге.

Как отметили в ДЭР, на сегодня ущерб возмещен в полном объеме, подрядчик заключил прямые договоры с производителями труб.

Прятались в «тени»

Серьезные суммы ущерба связаны с теневыми схемами. Только по фактам лжебанкротства в 2023 году сумма ущерба превысила 600 млн тенге. Например, на днях состоялся приговор в отношении руководителя ТОО «Рич Ресурс». По данным экономических полицейских, предприниматель за три года до банкротства переписал на работников своей же компании, а также на родственников пять автотранспортных средств и один земельный участок с производст­венной базой. Как определила экспертиза, рыночная стоимость выведенного имущества составила 467 млн тенге, при этом сам руководитель оценил его почти в 12 раз ниже.

Суд признал бизнесмена виновным по статьям Уголовного кодекса – уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, совершенное преступной группой лиц либо в особо крупном размере, а также преднамеренное банкротст­во. Главу компании наказали лишением свободы сроком на 5 лет и 2 месяца условно, с конфискацией в доход государства всего арестованного имущест­ва. Причиненный ущерб в виде не­уплаченных налогов на сумму 396 млн тенге возмещен полностью.

Похожую незаконную схему использовал директор ТОО «АлтайСпецПромМонтаж». Как установило следствие, за три года до признания компании банкротом его руководитель продал семь единиц автотранспортных средств на общую сумму почти 80 млн тенге. Цель – уйти от обязательств по кредиторской задолженности перед государст­вом в сумме 77,6 млн тенге.

Как отметили в ДЭР, данные транспортные средства установлены и изъяты. Ущерб возмещен полностью. Приговором Глубоковского районного суда руководитель ТОО наказан огра­ничением свободы на один год с конфискацией имущества.

Из этого же ряда история ТОО «АқтасЗемПроектСтрой». Судя по материалам дела, руководитель загодя продал три единицы автотранспорта на сумму 74 млн тенге, а затем прошел процедуру банкротства. Следом он открыл новое ТОО «СтройТрест-KZ» и повторил тот же путь: за три года до банкротства продал аффилированным лицам пять единиц автотехники, а также недвижимость на сумму 55 млн тенге.

Масштабные экономические правонарушения выявлены на железной дороге. В рамках уголовного дела по факту хищения дизтоплива следствие обнаружило признаки излишнего посредничества между вторичными оптовыми предприятиями – от поставщика нефти до конечного покупателя. По словам руководителя ДЭР ВКО, пока солярку прогоняли через череду компаний-прокладок, она становилась дороже примерно на 30%.

– В 2023 году все незаконные договоры с аффилированными компаниями были расторгнуты, – отметил Айдын Молдабеков. – Закуп дизтоплива начали производить напрямую у нацио­нального оператора ­«КазМунайГаз». В результате экономия государственных средств составила более 18 миллиардов тенге.

Организаторы теневой многоходовки оказались на скамье подсудимых, всем вынесены приговоры.

Вместе с тем в регионе регулярно проводят разъяснительные и обучающие семинары по финансовой грамотности. Например, налоговики вместе с общественниками подробно остановились на положениях Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Участникам рассказали о таких процедурах, как внесудебное банкротство, судебное банкротство, восстановление платежеспособности. Последняя, к слову, предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до пяти лет. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Предпринимателю, по сути, дается шанс выбраться из трудностей с незапятнанной репутацией.