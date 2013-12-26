Такой кошелек дома не забудешь

Потенциал развития рынка электронных банковских услуг в нашей стране очень велик. К числу актуальных и перспективных новшеств можно смело отнести введение в оборот электронных денег (ЭД), появление первых отечественных систем электронных денег.

Законодательное поле рынка ЭД в Казахстане было создано в 2011 году. В стране уже запущены и работают 4 системы электронных денег:

1. Система электронных денег РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов». Участниками-эмитентами здесь выступают два банка – АО «Эксимбанк» и АО «Темирбанк».

2. Система электронных денег Woopay, эмитентом является АО «Евразийский банк».

3. Система электронных денег KZM, эмитентом является АО «Альянс банк».

4. Система электронных денег Visa Qiwi Wallet. Данная система начала свою деятельность 20 мая 2013 года. Эмитентом в этой системе выступает АО «AsiaCredit Bank».

В указанных системах зарегистрированы тысячи пользователей, которым уже сегодня доступны сервисы по оплате услуг различных поставщиков, в том числе все ведущие мобильные операторы, операторы коммерческого телевидения, коммунальные предприятия и т. п., P2P-переводы. Регистрация пользователей, открытие электронных кошельков и проведение операций с электронными деньгами возможны на интернет-порталах этих систем.

За последние 6 месяцев 2013 года (II и III кварталы) с использованием электронных денег казахстанских эмитентов на территории Казахстана было совершено 1,1 млн. транзакций на сумму 2,2 млрд. тенге. Единственная из всех перечисленных сис­тема, которая имеет мультибанковский характер, – система электронных денег РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов» (www.ekzt.kz). В этой системе могут участвовать одновременно в качест­ве эмитентов несколько банков.

Наличие различных систем будет способствовать появлению и расширению конкуренции между ними, а также улучшению в целом предлагаемых сервисов и их качества. Однако это обстоятельство в дальнейшем может привести к возникновению очень серьезной проблемы в связи с недостаточной интероперабельностью или из-за отсутствия взаимодействия и совместимости между различными системами. ЭД, выпущенные в одной системе, не всегда могут использоваться и приниматься в инфраструктуре других параллельно функционирующих систем, что в определенной степени будет ограничивать повсеместность применения электронных денег в Казахстане. Соответственно, системы электронных денег при разработке планов дальнейшего развития должны ориентироваться в том числе на совместное решение вопросов организации информационного взаимодействия между системами для предоставления пользователям минимально необходимого объема платежных услуг.

Напомню также некоторые характеристики электронных денег. При их использовании банковский счет не открывается, так как денежная стоимость хранится на электронном устройстве (электронном кошельке) самого владельца. В его роли может выступить любой носитель информации или специальное программное обеспечение, обеспечивающее учет либо доступ к ЭД. Оплата с их помощью осуществляется без использования банковских счетов посредством Интернета и иных телекоммуникационных сетей.

Участниками правоотношений, связанных с использованием ЭД в Казахстане, являются: эмитент – банк, осуществляющий их выпуск и принимающий на себя обязательства по их погашению (выпуск ЭД в Казахстане могут осуществлять только банки); агент – юридическое лицо (неэмитент), которое на основании договора с банком-эмитентом осуществляет их распространение – продажу и покупку ЭД у физических лиц. В систему также входят: оператор – лицо, которое выполняет операционные и другие технологические функции в системе ЭД (в роли оператора может выступить банк-эмитент либо частная небанковская организация на основании соответствующего договора с эмитентом), а также владельцы электронных денег – физические и юридические лица.

Владельцы ЭД – физические лица имеют право использовать их для оплаты товаров и услуг субъектов предпринимательства, а также для переводов другим физическим лицам. Приобретение и использование ЭД юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для осуществления платежей и иных операций не разрешаются. Субъекты предпринимательства имеют право только на их прием (получение) для оплаты за поставляемые ими товары (услуги) и предъявление их к погашению.

Процесс выпуска ЭД предполагает обменную операцию – их выдачу в обмен на внесенные клиентом реальные деньги. Эмиссия ЭД осуществляется эмитентом только после получения от клиента эквивалентной стоимости реальных денег. Выдача ЭД в кредит либо на сумму, превышающую принятые от клиента деньги, строго запрещается. За банками ведется соответствующий контроль, и в законодательстве установлена ответственность банков за нарушение этих требований, так как подобная ситуация может привести к эмиссии необеспеченных ЭД.

Электронные деньги могут появляться у клиента двумя способами: их приобретением у банка-эмитента либо у его агента в безналичном или наличном порядке. Приобретенные ЭД зачисляются на электронный кошелек пользователя, специально созданный в системе для персонального учета и хранения его электронных денег. А затем могут использоваться для платежей и переводов.

Реальные деньги, внесенные пользователями, аккумулируются и хранятся в банке. Эти деньги в последующем используются для погашения выпущенных им электронных денег. Банки-эмитенты обязаны принимать к погашению выпущенные ими ЭД, что подразумевает их обмен на реальные деньги по номинальной стоимости: наличными либо перечислением их на банковский счет по требованию их владельца. Для торговых организаций погашение поступивших в их адрес от пользователей электронных денег осуществляется исключительно безналичным способом.

ЭД очень удобны для совершения покупок в Интернете. Очевидные плюсы – скорость, безопасность и удобство в проведении таких платежных операций. Для открытия электронного кошелька необходимо пройти за несколько минут простую стандартную процедуру регистрации в системе. При этом клиенту нет необходимости приобретать и устанавливать какое-либо программное обеспечение на компьютер, достаточно получить логин с паролем для входа в систему. После этого пользователь имеет возможность управлять своим электронным кошельком из любой точки планеты, где есть доступ к Интернету.

Другая особенность – упрощенный порядок идентификации пользователей систем для небольших платежей в рамках установленных действующим законодательством лимитов. В этом случае персональная идентификация пользователя и проверка документов, удостоверяющих его личность, не производятся, что позволяет пользователю, сидя за компьютером, через Интернет создать электронный кошелек и осуществлять платежи.

Стоимость обслуживания платежей и переводов между электронными кошельками относительно низкая. К примеру, в системе электронных денег е-kzt стоимость одного платежа для пользователей независимо от суммы и видов оплаты составляет 7 тенге. Пополнение электронного кошелька возможно с платежных карточек без взимания комиссии.

Ерлан АШЫКБЕКОВ, начальник управления политики платежных систем департамента платежных систем НБ РК