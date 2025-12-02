Как рассказали в воинской части 5518 регионального командования «Шығыс», идею предложил солдат срочной службы Рамазан Омирзак – выпускник актерского отделения Академии искусств им. Т. Жургенова. До призыва в армию он успел получить опыт съемок в web-сериалах «Бажалар» и «Сәке», набравших на YouTube более миллиона просмотров.

Одну из ведущих ролей сыграл сослуживец Рамазана гвардеец Билимжан Турсынов – актер музыкально-драматического театра им. Абая в Семее. Казахстанцам этот обаятельный молодой человек знаком по отечественному сериалу «Патруль».

«В основе сюжета – будни военнослужащих Национальной гвардии, – рассказали в РгК «Шығыс». – Спектакль поднимает темы воинского долга, службы Родине, патриотизма. Постановка получила самые теплые отклики зрителей».

«Ант» («Клятва») – первая работа военного театра. У талантливых солдат, успевающих и службу нести, и творчеством заниматься, есть планы сделать еще комедийные и лирические постановки.