Память, которую не уносит ветер

На торжественное мероприятие, приуроченное к 40-летию музея, прибыли представители научного и культурного сообщества, сотрудники общественных организаций, а также жители района. Празднование началось в музее, где гости приняли участие в экскурсии и ознакомились с экспозицией.

Затем праздничные мероприя­тия продолжились в Сырымбетской средней школе. С приветственным словом выступили директор музея Нургуль Кулбаева, а также представители областных и районных органов власти, музеев и общественных фондов.

Кульминацией стало вручение музею ценной реликвии – точной копии ордена Святого Владимира IV степени, принадлежавшего Шокану Уалиханову. Дар был передан общественным фондом «Намыс-Ардагер» под руководством Тулегена Турегельдина, сына Жаксыбая Турегельдина, внесшего весомый вклад в создание музея 40 лет назад.

Решение о передаче уникальной реликвии принималось совместно всеми членами семьи Тулегена Турегельдина, потомка прославленного рода, сыгравшего важную роль в сохранении исторического наследия Казахстана.

– Это наш вклад в сохранение памяти о Шокане. Мы хотим, чтобы молодежь знала своих героев и гордилась ими, – подчеркнули представители семьи.

За многолетнюю преданность музейному делу директор музея Нургуль Кулбаева была награж­дена медалью «Ел құрметі» от общественного фонда «Намыс-Ардагер», а также благодарственными письмами от культурных учреждений региона. Почетными грамотами отмечены сотрудники музея. Благодарственное письмо от акима Айыртауского района получил и Тулеген Турегельдин – за вклад в сохранение историко-культурного наследия.

Хранители смысла, хранители времени

Сырымбетский музей – один из ключевых объектов сакральной карты Северо-Казахстанской области. Это учреждение является не только хранителем памяти о великом казахском ученом, путешественнике и этнографе, но и важным центром патриотического и культурного воспитания молодежи. Его посещают туристы со всей страны и из-за рубежа, привлекаемые не только уникальной экспозицией, но и живописной природой этого края: первозданные леса, прозрачные озера, бескрайние просторы и живописные сопки создают особую атмосферу.

Музей открыл свои двери в 1985 году к 150-летию со дня рож­дения Шокана Уалиханова. Инициатором его создания стала учитель казахского языка Кульпан Хайруллина. Первый директор – отличник народного образования и почетный работник культуры РК Зайкен Атыгае­ва. Много лет музей возглавлял Уалихан Кулбаев.

Музей разместился в одноэтажном здании 1929 года постройки, которое было реконструировано при активной поддержке тогдашнего директора совхоза «Карасевский» Жаксыбая Турегельдина. Он же организовал строительство дополнительных помещений.

Сегодня музей включает шесть экспозиционных залов, каждый из которых посвящен определенному этапу жизни и деятельности Шокана Уалиханова, а также историко-культурному наследию Айыртауского края.

Шокан здесь

Сырымбетский историко-этно­графический музей им. Шокана Уалиханова – это живое сердце культурной памяти, место силы и просветления. Здесь не просто экспонируются артефакты – здесь рассказывается история. История жизни Шокана, его семьи, его эпохи. История страны, проходящей через призму судьбы одного человека, чья страсть к знаниям и служению Отечеству оставила след на картах, в науке, в душах.

Каждый экспонат в музее – это свидетель времени. Детская тюбетейка, пожелтевшее письмо, путевые дневники – все это словно говорит: «Я был там. Я видел. Я помню». И сотрудники музея, подобно хранителям огня, несут это пламя сквозь годы. Их работа – не просто профессия. Это призвание. Это тихий подвиг, незаметный, но жизненно важный.

Особое мес­то занимает усадьба «Айганым». Архитектурный комплекс XIX века – словно застывшее воспоминание о доме, где звучали стихи, спорили о судьбах народа, рождались идеи. Здесь, в окружении деревянных построек, будто бы по-прежнему живет дух Айганым – женщины с сильной волей и тонким умом, бабушки Шокана. А сам Шокан, кажется, еще выходит на крыльцо, чтобы встретить странствующего акына, или садится у окна, чтобы вновь описать степь – с ее ветрами, запахами, бесконечной свободой.

Нить,

что связывает эпохи

Переход музея в областной бюджет, ремонты, новые экспозиции, участие в международных конгрессах – все это звенья одной большой миссии: хранить и передавать память. Память о человеке, который своей жизнью доказал, что знание – это путь к свободе, что просвещение – это служение народу.

История музея – это и история людей. Тех, кто стоял у истоков: учителей, энтузиастов, краеведов. Тех, кто вел музей сквозь трудные годы, добивался ремонтов, искал экспонаты, проводил экскурсии для школьников, организовывал выставки. Хайруллина, Атыгаева, Касымбекова, Даутпаева, Тулеуова, Хатпа... Это люди, которые не позволяют прошлому кануть в забвение.

И, пожалуй, самое главное – это то, что музей живет. Он не застывший памятник, а открытая книга. Здесь проходят встречи, лекции, дискуссии. Здесь звучат детские голоса, сюда приходят ветераны и студенты, иностранные гости и местные жители. Здесь история не пылится – она дышит.

За 40 лет Сырымбетский историко-этнографический музей стал подлинной сокровищницей духовной и материальной культуры казахского народа. Здесь каждое поколение получает возможность прикоснуться к истории не по учебникам, а в живом диалоге с прошлым.

Как гласит казахская пословица: «Өткенді ұмытпаған – өшпейді» («Кто не забыл прошлое, тот не исчезнет»). Пусть впереди музей ждут новые открытия, пополнение коллекции и еще долгие годы служения своему великому предназначению. Сегодня, в век цифровых технологий и быстрой информации, особенно важно иметь такие места. Мес­та, где можно остановиться, вдохнуть глубоко и почувствовать – ты не один. За твои­ми плечами – история, твой род, твоя земля. И если серд­це отзывается на слово «Шокан», значит ты еще способен видеть главное. А Сырымбет всегда напомнит.