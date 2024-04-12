Танец лебедей на фоне небоскребов сняли в Астане - видео

Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко показал обитателей Малого Талдыколя на фоне контраста со столичной архитектурой в своем Instagram , передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

«Малый Талдыколь – удивительное место в Астане! Озеро посреди мегаполиса, на котором обитают десятки различных птиц: лебеди, цапли, гуси, бакланы, а также краснокнижные пеликаны.

И всё это великолепие природы можно наблюдать прямо на фоне небоскрёбов и футуристической архитектуры столицы. Потрясающие контрасты!» - написал он.