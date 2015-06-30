Тапочки на 120 млн тенге взысканы в доход государства

Товары народного потребления, а именно – тапочки в количестве 79 500 пар на сумму 119 250 000 тенге, хранились на складе ТОО "ЮРАК", где находятся все вещественные доказательства, проходящие по уголовным делам. Прокуратура Мангистауской области решила провести проверку соблюдения законности при исполнении судебных актов о конфискации имущества, передает Kazpravda.kz
.
"Проверкой установлено, что на складе временного хранения находятся вещественные доказательства (тапочки) по приостановленному уголовному делу. 1 апреля 2015 года прокуратурой области подано исковое заявление в суд Актау о признании товара народного потребления бесхозным и обращении его в государственную собственность. Решением суда исковое заявление прокуратуры удовлетворено", – говорится в распространенном сообщении.
25 июня департамент юстиции при содействии прокуратуры Мангистауской области обеспечил полное исполнение постановления суда, и бесхозное имущество было передано в местные исполнительные органы.