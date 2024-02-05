Тариф на комуслуги завышали в Акмолинской области

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Как уточняется, сегодня одним из приоритетных направлений надзорной деятельности является защита прав граждан и субъектов предпринимательства.

В рамках данной работы нарушения законодательства при формировании тарифа на услуги по сбору, транспортировке и захоронению твердо-бытовых отходов выявили сотрудники прокуратуры Бурабайского района.

Надзорное ведомство установило факты включения необоснованных затрат в тарифную смету на электро- и тепловую энергию, расходы по содержанию зданий и сооружений, а также амортизацию.

— По указанным нарушениям прокуратура внесла акт прокурорского надзора. В результате тариф для жителей, проживающих в благоустроенном доме, снижен на 37,70 тенге (с 420 до 382,30 тг. за 1м3 без НДС), для не благоустроенных домов - на 40,91 тенге (с 455,85 до 414,94 за 1м3 без НДС). Виновные должностные граждане привлечены к ответственности, — пояснили в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что тем самым защищены интересы более 10 тысяч потребителей, в том числе 183 юридических лиц.