"Тариф в обмен на инвестиции": о переходе на новую тарифную политику рассказали в Минэнерго

Экономика, Энергетика
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Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал о техническом состоянии электрических станций Казахстана и принимаемых мерах по их восстановлению, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Жандос Нурмаганбетов сообщил, что Министерство энергетики РК приступило к реализации обновленной программы «Тариф в обмен на инвестиции», основной целью которого является снижение уровня износа не менее чем на 15% путем повышения инвестиционной привлекательности сектора генерации.

По его словам, немаловажной частью обновленной программы является усиление действующих механизмов поддержки и обратных обязательств со стороны предприятий.

Так, на сегодня, министерством согласно поданных заявок скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию для 27 из 47 энергопроизводящих организаций, средний рост тарифов которых составит порядка 24 %.

В тоже время внесены соответствующие поправки в законодательство по увеличению лимита возврата инвестиций до 428 млрд тенге, что позволит увеличить пул проектов по модернизации и расширению и реконструкции действующих станций. Приоритет будет предоставлен станциям, имеющим наибольший уровень износа с учетом итогов технического аудита и разработанного плана мероприятий.

Также ведется работа по увеличению предельного тарифа на оказание услуг по поддержанию готовности к несению электрической мощности с 590 тысяч тенге до уровня более 1,5 млн тенге за МВт в месяц. Предполагается, что данная мера обеспечит приток средств на этапе реализации проектов (в том числе дымовых труб и золоотвалов).

В свою очередь, для энергопредприятий будут внедрены встречные обязательства по вложению части собственных средств, помимо получаемых из тарифов, на развитие собственных активов.

«Для полноценной реализации предлагаемых мер необходимо вернуть контрольные функции уполномоченного органа за целевым использованием средств, полученных в рамках политики «тариф в обмен на инвестиции», а также установить показатели, которые необходимо достичь в рамках вложенных инвестиций», - подчеркнул вице-министр энергетики РК.

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