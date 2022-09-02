Тайник с оружием обнаружили под мостом в Таразе

Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Жамбылской области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами под одним из мостов города Тараз, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Из полиэтиленового пакета черного цвета были изъяты травматический пистолет "МР-79-9", два пистолета неизвестных марок, слезоточивая граната, 22 патрона калибра 5,45 мм, 27 патронов калибра 9 мм, 5 патронов 12 калибра и магазин от пистолета Макарова.

Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно их сдавшие полиции, не будут привлекаться к уголовной и административной ответственности.

Анонимность гарантируется заверили в ДП.