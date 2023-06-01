Тайники с контрабандой обнаружили в посылках из Казахстана в Европу
140
В мае сотрудники таможенных постов Департамента государственных доходов по городу Астане пресекли схему незаконного вывоза табачной продукции в страны Европы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД по столице.
Сигареты пытались отправить почтой по подложным документам, спрятав в конструкциях бытового оборудования.
Всего задержано 2 500 пачек сигарет с фильтром стоимостью 1 млн 750 тысяч тенге.
Материалы по факту направлены в суд для принятия процессуального решения.