Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
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Валентина Мелехова
Торгайские геоглифы на протяжении долгих лет не давали покоя ученым, археологам и краеведам. Обнаружить массивные сооружения, формирующие из земли узоры и геометрические фигуры, удалось в 2007 году совершенно случайно – благодаря космоснимкам. Один геоглиф занимает столь огромную территорию, что с земли он как целый комплекс едва различим. Человеку заметны лишь отдельные курганы, расположенные на приличном друг от друга расстоянии, и являющиеся так называемыми краями фигур. Вероятно, именно поэтому разгадать тайну геоглифов не удавалось почти два десятка лет.