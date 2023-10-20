Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые

Их неоднократно пытались копать, но археологические исследования не приносили никакого результата. И это усиливало флер таинственности вокруг торгайских геоглифов. Кому, когда и, главное, для чего понадобилось строить столь масштабные сооружения из насыпей и камней? Версий высказывалось много, порой они были даже фантастическими: одни утверждали, что это творения инопланетных существ, другие считали, что это пригоризонтные астрономические обсерватории, ну а иные были убеждены в том, что геоглифы – это эдакий след, оставленный в Торгайском прогибе маханджарцами, жившими в этой местности в эпоху неолита. Все гипотезы костанайским ученым Ирине Шевниной и Андрею Логвину казались нереалистичными. Даже невооруженным взглядом было видно, что для возведения таких массивных комплексов было затрачено много времени и физических сил, что, в общем-то, совершенно не характерно для маханджарцев, поскольку в эпоху неолита численность населения была довольно скромной. По всему выходило, что геоглифы были созданы в более поздний период. Версия об астрономической обсерватории также была исключена, поскольку не было найдено никаких указывающих на это аргументов. Об инопланетных следах и вообще говорить не приходится.

– Геоглифы – новое направление в отечественной археологии. Мы начали работать по этой теме в 2007 году. Когда нам впервые показали на космоснимке Уштогайский квадрат, мы очень удивились, потому что ничего подобного прежде не видели. Съездили на место, посмотрели и выдвинули свою версию. Основываясь на наблюдениях, аналогиях и простой научной логике, мы предположили, что это ритуально-сакральные объекты, – говорит археолог, кандидат исторических наук Ирина Шевнина. – Первым мы пытались копать квадрат, который состоит из 101 кургана. Но, по всей видимости, мы выбрали неправильное направление и ничего там не нашли. Затем раскапывали Большой Ашутастинский крест, Тургайское кольцо, которые также оказались пусты. В общем, как уже потом мы поняли, копать нужно не по одному кургану, а полностью комплекс. Но к этому пониманию мы пришли не сразу. Тогда, в десятых годах, ничего не найдя, мы взяли образцы почвы на радиоуглеродный анализ и ОСЛ0-анализ. В общем-то даже в таком скромном объеме исследования принесли свои результаты – мы поняли, что это ранний железный век. Правда, датировку дали достаточно широкую – конец VIII века до н. э. – начало 1-го тыс. н. э.

На этом исследования костанайских археологов прекратились. В 2018-ом они издали монографию, где собрали как можно больше геоглифов (на тот момент их было найдено около сотни), к каждому сделали фото, описание и долгое время к этой теме не возвращались, так как не было финансирования. Тайна торгайских геоглифов по-прежнему оставалась неразгаданной.

Сенсационные открытия

Приоткрыть завесу тайны торгайских геоглифов удалось лишь в нынешнем году благодаря поддержке Института археологии им. А. Х. Маргулана. Исследования проводились в рамках проекта «Гунно-сарматская эпоха в истории Казахстана». Отряд археологов работал на геоглифе в виде кольца, которому дали название Каратургайское кольцо по имени близрасположенной реки. Этот относительно небольшой комплекс состоит из девяти насыпей высотой по 20 см каждая.

При первоначальном осмотре объекта ученые обратили внимание на то, что в каждой насыпи как-будто проглядывались валуны – и не прогадали. А когда стали копать, вообще удивились увиденному. Оказалось, что эти камни, словно панцири, являются частью склепообразного сооружения, в котором стенки погребальной камеры были облицованы большими каменными плитами до самого дна могилы – на глубину двух метров. При этом на некоторых камнях были отметины – тамги, – отличительный знак сарматов.

– Мы раскопали четыре насыпи из девяти. И в одной из них нас ждал сюрприз – погребение, судя по всему, мужчины и женщины, которым больше 40 лет. Как же они трогательно лежат: ее голова склонена к его плечу, а его рука лежит, как видно, на самом дорогом – ее руке и своем железном мече. На шее у женщины – ожерелье из бусин, одна из которых сердоликовая, а у мужчины на поясе – железный поясной набор. Также были найдены бронзовое разбитое зеркало, красивый гончарный сосуд, и, конечно же, – жертва: части барашка были разложены по периметру ямы, с восточной стороны, – рассказывает Ирина Шевнина. – Каменная архитектура нас очень потрясла – каменные плиты уложены в три ряда. Причем это не просто камни – некоторые из них с выделенной головой, то есть такая имитация человека, по-научному говоря, антропоморфные изваяния. Это опять-таки указывает на сарматов. И это просто потрясение для нас, потому что аналогии такого рода вещей мы пока не нашли в Казахстане. Да и в принципе сарматские погребения с изваяниями – это большая редкость для отечественной археологии. Есть много тюркских изваяний, есть сакские изваяния, но вот именно раннесарматские можно по пальцам пересчитать. И в целом для сарматологии это – новая страница, а тем более – в истории торгайских сарматов, поскольку никогда прежде ничего подобного мы не находили. В общем-то даже никогда таких предположений не было, что сарматы могут строить вот такое в торгайских степях. Так что наши находки – это сенсация!

Несмотря на то, что костанайским ученым удалось доказать ранее высказанную ими версию о том, что геоглифы – это сакральные объекты, все же они пока только в начале пути. На самом деле вопросов еще очень много, ответы на них, возможно, будут найдены в следующем сезоне, когда археологи продолжат изучать начатый в этом году комплекс – Каратургайское кольцо.

Впечатляющие формы и масштабы

Один из главных вопросов, над которым сегодня ломают головы ученые, – почему придя в Торгай, сарматы строили такие объекты? Впрочем, костанайские археологи считают, что геоглифы – это вовсе не торгайское явление, а повсеместное, и, вероятно, очень скоро их будут находить абсолютно везде, по крайней мере на сопредельных территориях. Подтверждение тому – опыт челябинских коллег, которые в прошлом году выкопали такое же кольцо и нашли подобное захоронение, которое принадлежит ранним сарматам.

– Пока на территории Торгая сарматских поселений мы не находили, поэтому можно сделать предварительный вывод, что они здесь не проживали. Торгай же для них был неким коридором, свзывающим азиатские и европейские степи. Сарматы – это кочевники, воины, поэтому они много где были: на позднем этапе входили в союз гуннов, вместе дошли до Европы, и Рим захватили... Так что мы всегда утверждали, что не может такого быть, чтобы геоглифы были только в Торгае, наверняка они есть еще где-то, просто, скорее всего, их не видят, не воспринимают как такие вот масштабные сооружения. Мы-то и сами долгое время их не замечали, пока не увидели на космоснимках. Думаю, что ученые просто видят с земли отдельные курганы, которые на самом деле довольно далеко друг от друга расположены, и копают их, даже не подозревая, что они – это части целого сакрального объекта, – высказала свое предположение Ирина Шевнина.

Любопытен вопрос, касающийся фигур, которыми обозначены сооружения на поверхности. Абсолютное большинство геоглифов выполнено в виде простых линий. Возможно потому, что их проще было строить. Есть один квадрат, два ромба, примерно по десятку колец и крестов.

Впечатляет и размер сооружений. К примеру, диаметр Каратургайского кольца, который костанайские археологи копали в этом году, достигает 45 метров. Есть фигуры куда более масштабные. Размер самого большого геоглифа – Уштогайского квадрата – 300 метров.

– Почему они такие большие? Пока не знаем, но замечено, что все погребальные памятники или ритуальные сооружения тяготеют к какому-то гигантизму – те же египетские пирамиды или пирамиды майя, или наши сакские курганы возьмите, высота которых достигает 15 метров... Такова человеческая психология – любой богатый человек стремился после себя оставить что-то масштабное и дорогое. Например, в гробницах фараонов было найдено много золота. Они верили, что после смерти будут пользоваться своими богатствами. Но если посмотреть с другой стороны, то погребения сарматов в геоглифах слишком уж рядовые: нет ни золота, никаких суперизделий. Есть меч, сосуд и жертва. Ничего особенного, кроме, конечно, самой конструкции. Вот она выбивается. Поэтому мы пока не понимаем, зачем они строили такие масштабные сооружения. Понятно уже, что это сакральный объект, но ведь его предназначение может быть абсолютно разным: может, это какое-то святилище, а, может, жертвенник... В общем, версий пока много, – поделилась Ирина Шевнина.

Чтобы найти ответы на тайны и загадки, ученым предстоит потрудиться еще не год, а, возможно, и не один десяток лет. Главная проблема в изучении торгайских геоглифов, да в общем-то как и во всей археологии, – финансирование. Будут деньги – непременно будут и новые открытия.