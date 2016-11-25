Тайны Луны

И вот парадокс – несмотря на то, что Луна уже много лет находится под пристальным наблюдением не только земных телескопов, но и различных космических аппаратов, что на ней уже побывали люди, с Луной связано много тайн и загадок, ответы на которые ищут ученые всего мира, в том числе и казахстанские.Много лет «лунными проб­лемами» занимается руководитель лаборатории физики Луны и планет Астрофизичес­кого института им. В. Фесенкова, доктор физико-математических наук, профессор Виктор ТЕЙФЕЛЬ.– Действительно, до сих пор нет однозначного ответа на вопрос о происхождении Луны. По одной из гипотез, Луна является осколком Земли, выбитым при столкновении с каким-то крупным космическим телом. По другой – что когда-то Луна скиталась в космосе и попала в притяжение Земли, которая превратила ее в свою «пленницу». Существовала гипотеза и о том, что Луна сформировалась вместе с Землей из космической пыли, оставшейся после образования нашей планеты. Но все это именно гипотезы, научной теории происхождения Луны, такой, как, скажем, теория всемирного тяготения, которая уже неопровержима, пока нет.– Некоторые факты заставляют склоняться в сторону гипотезы о том, что Луну когда-то выбило из Земли, потому что минералогичес­кий состав лунного грунта имеет сходство с земным – на Луне примерно такие же горные породы, что и на Земле.– А разве о Земле, на которой живем, мы все знаем? Она тоже во многом загадка. Мы до сих пор не имеем однозначного ответа на вопрос, как возникла Земля и жизнь на ней? Все это тоже на уровне гипотез. Еще в XVIII веке французский астроном Лап­лас выдвинул теорию, что изначально Солнце существовало в виде огромной раскаленной газо­образной туманнос­ти, от которой отделилось десять колец, распавшихся на девять планет и пояс астероидов – мелких небесных тел. Позже появилась теория Шмидта, что Земля и планеты нашей солнечной системы образовались из околосолнечного пылевого облака, что, кстати, наиболее вероятно. Что же касается механизма формирования таких крупных тел типа Юпитера и планет земной группы, то он тоже не ясен, и сейчас этот вопрос активно изучается. Большой интерес у астрономов вызывают и открываемые сейчас в большом количестве экзопланеты, то есть планеты, которые вращаются вокруг других звезд. Оказывается, что там многое не так, как в нашей солнечной системе. Так что вопросов, связанных с космосом, гораздо больше, чем ответов на них.– Дело в том, что обратная сторона Луны нам не видна из-за синхронности вращения Луны и вокруг своей оси и обращения вокруг Земли. То есть время, требующееся на один оборот, в обоих случаях практически одинаково. Но нужно заметить, что обратная сторона Луны вовсе не темная, как думают некоторые, она также освещается Солнцем, как и видимая. Не совсем верно и утверждение, будто мы всегда видим ровно половину лунной поверхности.Скорость, с которой Луна движется по орбите, непостоянна – при приближении к Земле она ускоряется, а при удалении замедляется. Это связано с законами движения небесных тел по эллиптичес­ким орбитам. И возникает впечатление, будто Луна «покачивается», в астрономии это явление называется либрацией. В результате мы можем время от времени видеть часть обратной стороны Луны. В общей сложности порядка 59% лунной поверхности. В то же время по отношению к звездам и Солнцу Луна меняет свое положение так, что и обратная ее сторона частично или полностью освещается Солнцем – в периоды до и после полнолуния.– Все это не более чем популизм или, точнее, просто выдумки. Научное изучение обратной стороны Луны началось еще в 1959 году, когда она была сфотографирована советской автоматичес­кой станцией «Луна-3». За это время собран огромный материал. Сейчас есть уже детальные карты обратной стороны Луны, создан лунный глобус, и, конечно, никаких инопланетян на Луне нет.Видите ли, бурное развитие интернет-технологий привело к тому, что из любого, даже незначительного астрономического явления пытаются сделать сенсацию. Те же метеорные потоки, давным-давно известные астрономам, сейчас преподносятся как нечто необычное. Конечно, хорошо, что астрономия так привлекает внимание, но все должно иметь пределы разумного.Несколько лет назад на Западе вышла книга «Темная миссия НАСА», написанная американцами, которая наделала много шума. Вот там как раз и описываются инопланетные космодромы, какие-то искусственные соо­ружения на Луне, публикуется множество снимков… Я эту книгу читал, но к науке она имеет весьма отдаленное отношение. Что же касается снимков, то на них толком ничего нельзя рассмотреть.– Все это, естественно, чепуха, никаких инопланетян, как я уже сказал, на Луне нет. Окололунные аппараты ее исследовали досконально. Причем на передаваемых на землю снимках видно даже сейсмограф, оставленный на лунной поверхности американскими астронавтами, настолько хорошее разрешение камер на современных летательных аппаратах, и если бы там были бы какие-то сооружения, их давно бы увидели.– Нашли в замерзшем виде в кратерах около полюсов, куда не попадают солнечные лучи. Но чтобы была жизнь, кроме воды, нужна еще и атмосфера, а ее на Луне нет.– Это лунные «моря», но воды в них нет. Просто миллионы лет назад эти области были заполнены вулканичес­кой лавой. Некоторые из них очень велики, например, Океан Бурь больше нашего Средиземного моря. И так как на Луне нет атмосферы, то, в отличие от поверхности Земли, которая постоянно изменяется под действием воды и ветра, лунная поверхность остается неизменной, поэтому следы, оставленные на Луне американскими астронавтами, будут видны миллионы лет. Ну и, конечно, всем известно, что сила притяжения у нашего спутника в шесть раз меньше по сравнению с Землей. Тем не менее передвигаться по Луне, как свидетельствуют побывавшие на ней космонавты, чрезвычайно сложно, потому что велика сила инерции.– Нет, конечно, но спотк­нуться после прыжка и упасть – вполне.– Действительно, ученые фиксируют факт того, что Луна отдаляется от Земли, но это настолько ничтожные величины (в год примерно на 4 см), что процесс удаления растянется на тысячи и миллионы лет. Да и вряд ли Земля потеряет Луну, если только что-то не собьет ее с орбиты, ведь некоторые планеты, например, находятся на громадном расстоянии от Солнца и никуда не убегают.Кстати сказать, у Луны прекрасные перспективы. По мнению многих астрономов, в будущем она могла бы стать местом для размещения внеземных баз. Кроме того, Луна представляет собой источник полезных ископаемых, которые очень могут пригодиться человечеству, тот же знаменитый гелий-3, который в будущем потребуется для термоядерных реакций. По мнению некоторых специалистов, именно гелий-3 может спасти наш мир от надвигающегося энергетического кризиса.– Гелий-3 рождается на Солнце, это побочный продукт реакций, протекающих там, поэтому его иног­да называют «солнечным изотопом». В окружающее пространство гелий-3 разносится солнечным ветром, но магнитное поле Земли отклоняет значительную часть этого ветра, поэтому на Земле его очень мало. А на Луне огромные, практичес­ки неисчерпаемые запасы.И, конечно, лунная поверхность может использоваться как пусковая площадка для полета на тот же Марс.Кроме того, слабая гравитация Луны и отсутствие атмосферы открывает новые горизонты для научных исследований ближнего и дальнего космоса. Телескоп, установленный на Луне, обладает целым рядом преимуществ перед орбитальными космическими телескопами, действующими в настоящее время. Часть этих проектов, связанных с будущим освое­нием Луны, уже обретает практические черты. Но одной стране это не осилить, тут надо кооперироваться. И это еще один реальный путь для международного космического сотрудничества.