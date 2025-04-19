В регионе продолжается работа в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента по ЧС.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Сегодня в благом деле приняли участи сотрудники ДЧС по Акмолинской области, высадив сотню молодых деревцев. К экологической инициативе спасатели подошли по-семейному: к объявленной акции присоединились не только сотрудники, но и их близкие. Все вместе они высадили саженцы сосен на территории специализированных пожарных частей №1 и №2.

Как отмечают организаторы, такие мероприятия — не просто вклад в благоустройство и улучшение экологии родного края, но и важная составляющая воспитания подрастающего поколения. Когда дети помогают родителями в посадке деревьев, уборке территорий, это, как нельзя лучше формирует бережное отношение к природе, понимание ответствености за будущее страны.

В ДЧС подчеркнули, что озеленительная акция будет проводиться на постоянной основе.