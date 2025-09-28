Она продлится с 27 сентября по 3 октября.

Фото: акимат

Эконеделя по благоустройству памятников стартовала в Астане в рамках акции «Таза Қазақстан», ообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Она продлится с 27 сентября по 3 октября.

В первый день сотрудники Управления культуры столицы и 14 подведомственных организаций провели работы по очистке и благоустройству территории памятников «Алаш қайраткерлері» и «Үш арыс», расположенных на «Аллее писаталей».

Аналогичные мероприятия были проведены на территории шести исторических зданий.

«Мы любим свой город, и такие акции — хороший способ показать это на деле. Хочется, чтобы Астана была чистой, красивой и уютной для всех, кто здесь живёт и бывает», — отметил актер столичного театра кукол Нурасыл Ыбырайхан.

На сегодня в Астане насчитывается около 60 памятников истории и культуры, а также 33 исторических здания. В рамках экологической акции планируется проведение более 40 мероприятий.