Она продлится с 27 сентября по 3 октября.
Эконеделя по благоустройству памятников стартовала в Астане в рамках акции «Таза Қазақстан», ообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат
В первый день сотрудники Управления культуры столицы и 14 подведомственных организаций провели работы по очистке и благоустройству территории памятников «Алаш қайраткерлері» и «Үш арыс», расположенных на «Аллее писаталей».
Аналогичные мероприятия были проведены на территории шести исторических зданий.
«Мы любим свой город, и такие акции — хороший способ показать это на деле. Хочется, чтобы Астана была чистой, красивой и уютной для всех, кто здесь живёт и бывает», — отметил актер столичного театра кукол Нурасыл Ыбырайхан.
На сегодня в Астане насчитывается около 60 памятников истории и культуры, а также 33 исторических здания. В рамках экологической акции планируется проведение более 40 мероприятий.
«Работы по очистке и благоустройству памятников будут продолжены на территории монументов, посвящённых Бауыржану Момышулы, Сакену Сейфуллину, Жамбылу Жабаеву, Керей и Жанибек ханам, а также других объектов историко-культурного значения. Это не разовая акция — мы систематически ведём такую работу. Каждый четверг в городе проходят мероприятия по уходу за памятниками. Наша основная цель — предотвращение актов вандализма и формирование уважительного отношения к национальному наследию», — подчеркнула главный специалист отдела по охране памятников истории и культуры Управления культуры Астаны Акерке Туякбаева.