«Таза дүйсенбі»: территорию главной мечети убрали в Астане

Столица, Таза Казахстан
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Сегодня при поддержке городского Управления по вопросам молодежной политики молодежные трудовые отряды «Жасыл ел» провели очередную акцию «Таза дүйсенбі», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

Данное мероприятие было организовано в рамках проекта «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка» общественным фондом «Республиканское движение студенческих строительных и молодежных отрядов».

Более 170 молодых людей провели уборку на территории главной мечети республики. По словам организаторов, цель акции – улучшение экологической обстановки и поддержание чистоты в городе. Реализация программы «Жасыл ел» - одно из основных приоритетных направлений государственной молодежной политики.

«В стране проводится работа по обеспечению трудовой занятости студенческой молодежи путем озеленения, благоустройства, пропаганды экологического воспитания, формирования у подрастающего поколения любви к своей земле. Также в ходе сегодняшнего мероприятия были проведены работы по очистке территории вокруг жилого массива «Өндіріс». Мы должны формировать экологическое сознание и культуру. Каждый должен начать с себя», - сказал председатель общественного фонда «Республиканское движение студенческих строительных и молодежных отрядов» Марат Мухамеджанов.

Отметим, что в этом году начался XX трудовой сезон трудовых отрядов «Жасыл ел». В рамках проекта по столице будут обеспечены работой более 4 200 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Они участвуют в строительстве объектов нашего города, в том числе на территории «зеленого пояса», социальных объектов, на территории общеобразовательных учреждений, в городских парках, в озеленении.

 

#Астана #Таза Казахстан #экологическая культура

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