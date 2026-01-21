На премьерном показе спектакля на сцене Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького в едином творческом ансамбле с ведущими его актерами Светланой Фортуной и Дмитрием Маштаковым выступили представители разных профессий: от предпринимателей и бухгалтеров до учителей и психологов. Участники проекта наполнили постановку личными переживаниями, пройдя путь от читки до первого волнительного выхода на сцену. Именно их реальный жизненный опыт придал персонажам искренность и глубину, что просто невозможно подменить заученными текстами. Так перформанс превратился в узнаваемую историю о современниках, создавая пространство для честного диалога с публикой.

В основе спектакля – интригующая авторская пьеса о трех совершенно непохожих семьях, прибывших в загородное имение за наследством загадочного прадяди. Однако претенденты на его жилплощадь сталкиваются с коварным условием: дом достанется лишь тем, кого признают по-настоящему дружной ячейкой общества. На самом деле за фасадом родства скрываются тайны: подруги, выдающие себя за сестер, властная мать-кон­тролер, неверный муж и клубок многолетних взаимных обид. Проявить истинную суть персонажей помогает местная городская сума­сшедшая, которая вовлекает их в своеобразную игру и заставляет снять маски.

В водовороте скандалов и комичных потасовок наружу выходят глубокие, годами копившиеся обиды. Но именно через хаос и робкие попытки услышать друг друга они понимают, что подлинное наследство не измеряется квад­ратными метрами или счетами в банках, а состоит в способности прощать и оставаться семьей вопреки всему.

Как мы уже упоминали, в спектакле были задействованы жители Астаны разных профессий. Социальный бизнесмен Виктор Хегай, индивидуальный предприниматель Динара Мусина, основатель event-агентства Анна Сватковская, учредитель детского сада Феридэ Вагапова помогли раскрыть тему человеческих пороков через приз­му гуманизма и искренности.

Прагматизм и методическую точность в постановку привнесли аналитик в нефтегазовой сфере Санду Ахметулина и бухгалтер Куаныш Ашимбекова. Эстетичес­кой выразительностью и стилем наполнили каждую сцену основатель студии дизайна интерьера Екатерина Кольцова и дизайнер Ольга Тараненко, а за педагогическую мудрость и глубину содержания «отвечали» учитель начальных классов Анастасия Тодераш и психолог Гульнара Маткаримкызы.

Актриса театра и кино Светлана Фортуна, выступающая вместе с Дмитрием Маштаковым автором, режиссером и продюсером проекта, отмечает, что для нее спектакль «Наследники» стал выходом за рамки привычного актерского амп­луа в сферу режиссуры и продюсирования. Своим проектом они стремятся показать, что благодаря профессиональной команде и искренней истории каждый способен выйти на большую сцену. По ее словам, в жанре семейной трагикомедии с элементами фарса по-новому раскрывается тема переплетения боли и юмора внутри семьи, а также возможности начать все с чистого листа. Актриса подчеркнула, что присутствие непрофессионалов на сцене несет в себе определенный риск, так как в их игре больше живой правды, чем отточенного актерского мастерства.

– Эта история родилась на пересечении трех линий. Первая – мои ученики, которые собирались вок­руг меня в течение пятнадцати лет, однако единицы из них решались воплотить детскую мечту о большой сцене. Вторая – личное желание освоить профессию режиссера и продюсера. И третья – Дмитрий Маштаков однажды предложил: «Давай соберем непрофессионалов и сыграем вместе». По счастливому стечению обстоятельств все сошлось в одной точке. Я кинула клич в группах своих выпускников, и команда быстро собралась из людей, которые прошли курс ораторского и актерского мастерства. Мы долго не могли найти пьесу на специфический состав – десять женщин и двое мужчин. Пересмотрев горы литературы, решили самостоятельно написать сценарий. Это был уникальный опыт – пугающий и рискованный, но душа многому учится через такую новизну. Чтобы парик заиграл в лучах софитов, зажглась лампочка или задымился рамен на столе – за всем этим стоит невидимый труд. Мы провели много прогонов, чтобы все научились работать с костюмами, реквизитом и светом, – рассказывает Светлана Фортуна.

По ее словам, создание образов проходило через сложную внут­реннюю трансформацию участников проекта:

– Мы много говорили о развитии эмоционального интеллекта, управлении состояниями и экологичном выражении чувств. На этапе «притирки» возникали споры и разногласия. Я сознательно предоставила группе возможность выплеснуть накопленное напряжение, так как это необходимая часть рабочего процесса. Глубокая психологичес­кая проработка позволила пересобрать отношения в коллективе, которому предстоя­ло не просто выучить текст, но и быть в партнерстве. Это спектакль о семье и о том, как важно слышать родных и близких людей. Любовь бывает разной, и порой она становится разрушительнее, чем одиночество. Когда в мире разваливаются привычные устои, домашний очаг остается нашей главной опорой. В нашей стране народные традиции и менталитет – тот стержень, который позволяет сохранять стабильность вопреки любым переменам.

По ходу действия героиня Светланы Фортуны предстает как неземное существо в облике городской сумасшедшей. Сменив ангельское одеяние на лохмотья, она входит в чужие семьи, чтобы навести там порядок. Своими провокациями она словно соз­дает «целебный конфликт»: помогает людям разобраться в себе и исчезает, когда земная миссия выполнена.

Актер Дмитрий Маштаков убеж­ден, благодаря участию профессионалов и непрофессионалов в одной постановке рождается живой театр нового формата. В спектакле «Нас­ледники» он исполнил роль главы семьи, который вместе с супругой находится в трепетном ожидании рождения ребенка.

Санду Ахметулина, которая сыграла роль мамы, вспоминает, что еще с детства проявляла интерес к танцам. Она решила участвовать в проекте после прохождения курсов актерского мастерства и ораторского искусства.

– Наши наставники подсказывали, как идти своим путем, как держаться уверенно и избежать фальши. Поначалу мы действительно переигрывали, и главным уроком для нас стало умение «жить» на сцене. Что касается самой пьесы, то считаю ее невероятно терапевтичной. Случалось, что я не могла сдержать слез, как произнося свои реплики, так и слушая монологи сценических партнеров. Это была мощная психологическая перезагрузка, – говорит она.

Несмотря на свой плотный рабочий график, Виктор Хегай совместил репетиции с оформлением баннера к спектаклю, соз­данного с помощью нейросетей.

– Мое восприятие персонажа изначально строилось на сопротивлении, так как герой оказался полной моей противоположнос­тью. Я глубоко ценю ответственность и семейные устои, а у него совсем другое отношение к жизни. Чтобы найти точки соприкос­новения, пришлось вернуться в воспоминания о юности и студенчестве. Через дискомфорт началась трансформация в образ заботливого главы семьи. Когда на сцене идет снег, а отец обнимает близких, кажется, будто в воздухе рождается тепло. Внутри все встало на свои места: словно важный пазл наконец-то сложился, и на душе стало по-­настоящему легко, – рассказывает Виктор Хегай.

Поддержать десять артистов-любителей и разделить с ними праздник искусства пришли их родственники и друзья. В рамках проекта «Премьера вместе с нами» будут новые амбициозные постановки, поэтому у горожан снова поя­вится возможность проявить собственные таланты и покорить легендарную сцену старейшего столичного теат­ра.