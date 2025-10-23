После обвала асфальта на пересечении улиц Яссауи и Дастан Управление градостроительного контроля акимата Алматы провело внеплановую проверку по объекту строительства инженерных сетей в микрорайоне Достык, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В результате за ненадлежащий контроль в отношении ТОО «Алатау сапа курылыс», осуществлявшего функции технического надзора, приняты административные меры. По итогам проверки технадзор лишился свидетельства об аккредитации с правом осуществлять данный вид деятельности.

Кроме того, в отношении подрядной организации – ТОО «СПЕЦКОММУНСТРОЙ» за отклонения от проектных решений и несоблюдение требований государственных нормативов в области строительства также приняты административные меры с выдачей предписания на устранение выявленных нарушений.

Как подчеркнули в Управлении, по городу усилен контроль за производством строительно-монтажных работ. Накануне сообщалось о лишении лицензии строительной компании AsiaMax, проводившей реконструкцию уличной канализационной сети по ул. Абиша Кекилбайулы.