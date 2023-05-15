Технологии, инновации, поддержка

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Дина Боранбаева

В области Жетысу запущен региональный IT-хаб Jetisu Digital.

фото Дмитрия Ерофеева

В торжественном открытии парка инноваций принял участие министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали.

В новом IT-хабе созданы все условия для подготовки высококвалифицированных кадров, создания инновационных продуктов и услуг в сфере информационных технологий. Jetisu Digital станет площадкой для наращивания научно-технического потенциала регио­на, развития человеческого капитала, поддерж­ки молодых людей со всего Жетысу. О необходимос­ти создания подобного центра говорил Глава государства в ходе прошлогодней поездки в регион.

Акиматом области при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленнос­ти РК и Astana hub был создан IT-парк на базе Центра обслуживания молодежи в Талдыкоргане. К слову, к реализации перс­пективного во всех смыслах проекта регион привлек инвестора в лице компании Samsung. Уже идет набор на бесплатное обучение двух групп молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет. Также отдельно в двух классах здесь будут повышать знания преподаватели информатики.

Первым слушателям нового парка инноваций Дархан Кыдырали пожелал успехов, подчеркнув особую востребованность в стране и мире квалифицированных кадров и перспективных стартап-проектов.

– Мы знаем, что молодежь Жетысу очень талантлива и креативна, а потому открытие IT-хаба позволит им в полной мере реализовать свои идеи, разработки, – подчеркнул министр. – Искренне надеюсь, что эта площадка станет для них трамплином в большое будущее, что из этих стен выйдет целая плеяда талантливых IT-специалистов.

Во время рабочего визита в Жетысу глава МИОР также ознакомился с работой региональных средств массовой информации. Для них построен и полностью оснащен Дом журналистов, носящий имя Бейсена Куранбека. Как особо отметил Дархан Кыдырали, не остается без внимания и законодательная база сферы.

– Сейчас на рассмотрении депутатов находится документ об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, – рассказал министр. – В целом подобный законопроект будет принят впервые на территории стран СНГ. Он преду­сматривает ответственность за рек­ламу в социальных сетях и на онлайн-платформах. Помимо этого, в рассматриваемом проекте закона «О масс-медиа» на законодательном уровне будет закреплен статус блогеров, чтобы они несли полную ответственность за свои публикации, платили налоги. Также речь идет о повышении статуса профессиональных журналистов, расширении их прав.

На встрече с жителями края, которая прошла в драматическом театре им. Бикен Римовой, Дархан Кыдырали ответил на вопросы из зала. В основном они касались перспектив сферы общественного развития и деятельности региональных неправительственных организаций. В частности, работу местных волонтеров глава министерства назвал одной из лучших в стране.

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