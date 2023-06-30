Текели – город парадоксов: промышленный и туристический, относительно молодой и с насыщенной историей, малонаселенный и очень перспективный

Уже издалека, на фоне темно-зеленых вершин, заметна стела с шахтером, в полной мере передающая атмосферу края. При этом названием своим он обязан горным козлам, когда-то в обилии здесь обитавшим.

Начало официальной истории Текели положила разведывательная экспедиция в 30-х годах прошлого века, обнаружившая крупные залежи полиметаллических руд. В 1942-м здесь открыли знаменитый свинцово-цинковый комбинат. Поселок вокруг него разрастался и уже в 1952 году получил статус города областного значения. А 60 лет спустя Текели официально вошел в список моногородов Казахстана.

В относительно молодом, но исторически важном населенном пункте сегодня проживает более 31 тыс. человек. Как и большинство подобных городов с однонаправленной экономикой, Текели в двухтысячных пережил кризис и спад. Добычу на шахтах тогда прекратили, простаивало и градообразующее предприятие. Люди массово покидали некогда цветущий городок, а он лишь печально глядел на величавые горы пустыми глазницами брошенных многоэтажек…

После принятия государственной программы о развитии моногородов постепенно жизнь в Текели вернулась: открывается ряд новых производств и бизнес-объектов, строится жилье, приходит в город природный газ… Однако обо всем по порядку.

Не нужна нам заграница

Едва заезжая в город, снова попадаешь в историю: главная улица Текели, носящая имя видного политического деятеля Динмухамеда Конаева, когда-то считалась самой длинной в СССР. 35-километровая дорога и сегодня входит в топ самых протяженных улиц и проспектов мира. Связан такой масштаб дороги в первую очередь с географическими особенностями: окруженный горами город «рос» в длину, и улица им. Д. Конаева тянется до самых шахт, соединяя все текелийские микрорайоны, или, как говорят местные, кордоны. Расположенные на довольно значительном расстоянии, они отличаются и историей, и атмосферой.

Микрорайон «Алатау», находящийся, так сказать, в центре города, сегодня представляет деловую часть Текели. От главной магистрали его отделяет мост через реку Каратал, которая сейчас полна воды.

Тут располагаются центральная площадь, акимат, больница, множество магазинов, точек питания и отдыха. Старые трехэтажки с маленькими балконами соседствуют со свежепостроенными административными зданиями. И все они утопают в зелени. Вокруг очень чисто и немноголюдно. После суетливого Талдыкоргана кажется, что никто здесь никуда не спешит, а немногочисленные прохожие охотно поддерживают разговор.

– Сейчас у нас хорошо: нежарко, зелено, – рассказывает местный житель по имени Кайрат. – Я давно здесь живу, а работаю в Талдыкоргане, потому что работы у нас особо нет. Но переезжать не хочу, нигде больше так не нравится, как в наших краях. Плохо только, что для молодежи вообще нет работы – все едут в Талдыкорган или Алматы. Летом, конечно, лучше – действуют стройки и зоны отдыха. Если бы этот вопрос решился, думаю, никто бы не уезжал.

Зато летом, со слов разговорчивого, но не пожелавшего представиться немолодого мужчины, возникает другая проблема – вода в кранах становится такой мутной, что даже фильтры не справляются. Ее не то что пить – в хозяйстве использовать невозможно, сетует горожанин. А вот с наступлением холодов вопрос решается сам собой – падает уровень подземных вод.

Волнующий жителей из года в год вопрос обеспечения качественной питьевой водой постепенно будет решен, обещают в акимате. Так, по предоставленной информации, «реализуется проект по укладке стальной водопроводной трубы диаметром 359 мм протяженностью 4 км от улицы Конаева до фильтровальной насос­ной станции с дополнительным приобретением четырех центробежных насосов». Кроме того, проведены разработка грунта на водозаборном участке и устройство днища одного из водяных резервуаров.

– Главная проблема – низкие зарплаты, – продолжают беседу сразу две Валентины. – Вот я, например, в месяц получаю 50 тысяч тенге, представляете? Но выбирать не приходится, работать-то надо. Зарплаты в основном 80 тысяч тенге, 100 тысяч – это уже считается очень хорошо.

– Зато как у нас тихо, спокойно, а вид кругом – действительно, маленькая Швейцария, – говорит другая женщина. – Я живу здесь с 61-го года. Люди у нас простые, добрые, отзывчивые. В общем, все у нас хорошо.

То, что каждый местный – нас­тоящий фанат своего города, становится ясно быстро. Молодой ли, пожилой – все говорят о неповторимой красоте, шарме и уюте малой родины, которые с лихвой перекрывают имеющиеся социальные и бытовые трудности.

Две очаровательные, нарядно одетые дамы любезно соглашаются сфотографироваться.

– Мы всегда так одеваемся, просто многие женщины сейчас забыли, что они женщины, – отвечает на мой вопрос местная жительница Валентина Владимировна. – В городе проблем хватает, но мы видим, как постепенно их стараются решать. Государство столько всего делает, но вот эта коррупция все портит.

О том, что многое делается, говорят и официальные данные. По итогам пяти месяцев текущего года инвестиционный план моногород перевыполнил на 40%, также зафиксирован рост объемов в строи­тельстве, сельском хозяйстве и розничном товарообороте. В городе числится 1 633 субъекта малого и среднего предпринимательства. Согласно официальным данным, в 2023 году запланирована реализация еще пяти новых проектов, среди которых – открытие гостевого дома и спортивно-туристского центра, а также завода по изготовлению извести. Это поможет создать более 40 новых рабочих мест.

– Город у нас спокойный, люди в основном воспитанные, вежливые, – продолжают беседу местные жительницы. – Воздух чистый, все цветет, какие горы вокруг… Наш город – это маленький рай!

Здесь шахтерская душа

Наибольший интерес представляет так называемый первый кордон – микрорайон «Металлург». Именно здесь на огромной территории раскинулся знаменитый свинцово-цинковый комбинат, который когда-то входил в число крупнейших полиметаллических производств СССР, специализируясь на добыче и обогащении свинцово-цинковых, цинковых и баритовых руд. В годы Великой Отечественной войны, с гордостью приводят мне историчес­кий факт, каждую восьмую пулю для фронта отливали из текелийского свинца.

С тех пор многое изменилось: сейчас комбинат именуется «Текелийский горно-перерабатываю­щий комплекс» и находится в частных руках. За последние 30 с небольшим лет предприятие то простаивало, то переходило из рук в руки, то меняло направленность. Еще в начале 2000-х запасы рентабельной руды истощились. Добычу остановили, шахты закрыли. Так что статуя на въезде в город – скорее, дань памяти славному прошлому горняцкого городка…

В 2013 году, после простоя, было принято решение о строи­тельстве на территории комбината мощностей для выплавки чугуна из привозного сырья, первую партию которого получили в 2018-м.

На данный момент ТГПК вновь официально простаивает. Однако вокруг предприятия стоит гул, видно много рабочих и различной крупной техники.

– Такой выпуск чугуна для Казахстана уникален, однако рынок «обвалился», и мы вынуждены ждать, когда цена на него вновь поднимется, иначе производство будет просто нерентабельным, – подробно объясняет главный инженер ТГПК Едиль Кошербаев. – Если говорить о конкретной дате, то мы можем ввести в эксплуатацию первую доменную печь в любой момент, потому что технически полностью готовы, и только ждем, когда выровняется конъюнктура рынка.

Все сырье приходится закупать, и львиная доля при формировании себестоимости приходится на кокс, указывая на угольные насыпи, рассказывает сотрудник ТГПК. С марта было приобретено 3,5 тыс. тонн доменной руды, порядка 7,5 тыс. тонн аглоруды и 17,5 тыс. тонн кокса. Ожидаемая производственная мощность одной доменной печи – 200 тыс. тонн чугуна в год.

– На самом деле это градо­обра­зую­щее предприятие, – говорит Едиль Сейфималикович. – Сейчас по штату у нас числятся 799 человек. Мы два с половиной года простаи­вали по единственной причине – изменение ценовой политики сырья. Несмотря на простой, у нас 200–300 человек были постоянно задействованы в подготовительных работах и обслуживании. Всем остальным мы ежемесячно выдавали 50% от заработной платы. Но на данный момент большинство работников уже отозвано. А в дальнейшем, при вводе двух доменных печей, у нас будут заняты порядка 1 200 человек.

Обстановка вокруг предприя­тия полностью сохранила дух ушедшей эпохи: статуя Ленина в соседстве с гусеничным трактором, мощные колонны здания с деревянными окнами, лавочки и ограждения «старого» образца, памятная доска, сообщающая, что «комбинат образован 22 августа 1942 года»… Картину дополняют высоченные сосны, которые, можно полагать, немногим моложе самого производства. Создается впечатление, что все это – декорации какого-то старого кино.

– Про нас знает весь «Казах­фильм», – словно читая мысли, говорят сотрудники в спецодеж­де. – Буквально недавно приезжали, снимали фильм про времена репрессий. У нас даже кабинеты есть, где все от и до сохранилось с прошлых времен.

Между прошлым и будущим

В целом микрорайон выглядит несколько запустевшим – есть заброшенные здания советской постройки. А вдоль дороги тянутся окутанные зеленью старые двухэтажные дома с шиферными крышами. Многие из них, несмотря на возраст, остаются в хорошем сос­тоянии. Но существует в Текели и проблема ветхого и аварийного жилья, которая в последние годы поэтапно все же находит решение. По данным местного акимата, в 2023-м на приобретение 104 квартир для жильцов 20 аварийных домов выделено 874 млн тенге. На данный момент куплено 46 квартир. Кроме того, за счет спонсорской помощи снесено три аварийных дома.

Времена, когда в Текели бросали жилье, давно ушли. Сейчас хорошая «двушка» в новом доме стоит в среднем 9 млн тенге, а в старых многоэтажках – 6 млн. Активно продолжается в моногороде новое жилищное строительство – уже начато возведение одного 40-квартирного дома и объявлен конкурс на второй подобный объект.

В акимате сообщают, что в 2022-м стартовало строительство 195 км газораспределительных сетей города, и по плану ближе к концу следующего года в дома текелийцев придет природный газ. Общая стоимость проекта – 5,8 млрд тенге. На сегодня произведена укладка порядка 30 км газопровода.

Второй кордон – «Горняцкий» – располагается выше, в сторону гор. Здесь тоже встречаются все те же двухэтажные старые дома и большое количество баз отдыха. Текели славится красивейшей природой даже в черте города, и в выходные дни сюда приезжают не только из Талдыкоргана, но и Алматы и других городов. Особенно привлекают туристов Коринское ущелье с Бурхан-Булаком – самым высоким водопадом в Центральной Азии…

Не стоит считать, что раньше этот живописный край был диким. Местность, расположенная в предгорье Западного склона северного массива Джунгарского Алатау, с реками Текели, Чажа, Кора и Каратал, издревле влекла людей богатой природой, плодородной почвой, хорошим клима­том. Хранят память об этом и многочисленные разнообразные наскальные рисунки (в том числе знаменитые буддийские изображения), и исследовательские работы Александра Шренка, Владимира Обручева, Петра Семенова-Тян-Шанского, который и сравнил местный ландшафт со швейцарским. И это отнюдь не преувеличение, но тема для отдельного разговора…