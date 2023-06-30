Текели – город парадоксов: промышленный и туристический, относительно молодой и с насыщенной историей, малонаселенный и очень перспективный
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Дина Боранбаева, область Жетысу
От областного центра Текели расположен примерно в 50 км, и летом, признаться, ехать туда из шумного Талдыкоргана – одно удовольствие. Вполне хорошая асфальтированная дорога, вдоль трассы почти все время высятся деревья, да так, что и в самую жару воздух довольно свеж, а еще насыщен ароматом разнотравья с доминирующей ноткой полыни.