Тела еще трех погибших обнаружили под завалами дома в Алматы

Происшествия
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Дана Аменова
Корреспондент

Таким образом, найдены тела всех жителей домов, разрушенных от оплывины

Фото: ДЧС Алматы

На месте продолжаются работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Алматы. 

По информации ведомства, работы осложнены большим объемом глинистой грязевой массы с наличием острых предметов, стекла, арматуры и др., а также узкими подходами к дому, невозможностью максимально использовать технику. Работы в основном ведутся вручную.

Всего на месте происшествия спасателями обнаружены и извлечены тела погибших мужчины 1984 г.р., женщины 1980 г.р. и двух юнош 2007 г.р. Психологи МЧС оказывают экстренную психологическую помощь родственникам и соседям. 

Напомним, в алматинском микрорайоне Тау-Самал на месте схода оплывины развернут оперативный штаб. Ранее ДЧС сообщал о том, что в домах находились четверо человек, из них двое детей. Сначала спасатели нашли тело подростка.

 

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