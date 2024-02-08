Тела еще трех погибших обнаружили под завалами дома в Алматы

Фото: ДЧС Алматы

На месте продолжаются работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

По информации ведомства, работы осложнены большим объемом глинистой грязевой массы с наличием острых предметов, стекла, арматуры и др., а также узкими подходами к дому, невозможностью максимально использовать технику. Работы в основном ведутся вручную.

Всего на месте происшествия спасателями обнаружены и извлечены тела погибших мужчины 1984 г.р., женщины 1980 г.р. и двух юнош 2007 г.р. Психологи МЧС оказывают экстренную психологическую помощь родственникам и соседям.

Напомним, в алматинском микрорайоне Тау-Самал на месте схода оплывины развернут оперативный штаб. Ранее ДЧС сообщал о том, что в домах находились четверо человек, из них двое детей. Сначала спасатели нашли тело подростка.