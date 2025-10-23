Чтобы найти настоящее, иногда нужно вернуться в прошлое. Именно так решили герои новой казахстанской мелодрамы «Назад в 90-е. Мен ораламын», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: kinoafisha.info

Истории на тему телепортации в казахском кино - явление редкое, поэтому очевидно, что создатели проекта решили заработать на ностальгии нескольких поколений. Новая казахстанская картина «Назад в 90-е. Мен ораламын» представляет собой смелый эксперимент, где научная фантастика переплетается с мелодрамой. Режиссер Асар Абулхаиров предлагает зрителям историю о любви, разворачивающуюся на фоне путешествия во времени.

В центре сюжета – учитель физики Арман, мечтающий удивить свою возлюбленную Жулдыз, преподавательницу казахского языка. Его изобретение, призванное телепортировать их в Париж, неожиданно отправляет пару в 1998 год. Однако вместо романтического путешествия герои сталкиваются с реалиями лихих 90-х, где им предстоит не только адаптироваться к прошлому, но и спасти отца Жулдыз от неминуемой гибели.

С этого момента фильм разворачивается в череде драматических и комедийных событий. Вместо романтики Арман и Жулдыз сталкиваются с суровыми реалиями 90-х, включая угрозу для жизни отца главной героини. Так противостояние с прошлым для героев становится не просто борьбой за выживание, а настоящим испытанием на прочность.

Машина времени

Для Жулдыз прошлое представляет собой болезненное воспоминание, а для Армана оно является чуждой и опасной реальностью. Им предстоит не только выстоять в непростых обстоятельствах, но и попытаться изменить ход событий, предотвращая трагедию. В ходе этого пути главный герой, привыкший к спокойствию и абстрактным формулам, сталкивается с реальными угрозами и после открытия квантовых ворот становится смелее и обретает новые качества. Его аналитический ум незаменим в поиске решений, а искренняя любовь к Жулдыз становится тем стимулом, который толкает на риск.

Конечно, вызывает слезы сцена, где главная героиня встречает себя в детстве. Жулдыз же вновь переживает травматические моменты из своего прошлого, но благодаря поддержке Армана обретает силы и веру в лучшее будущее.

Еркебулан Токтар в роли Армана представляет обаятельного, но слегка неловкого гения, в чем-то напоминающего классического героя Шурика из гайдаевских фильмов. Его старания впечатлить избранницу и справляться с неожиданными поворотами событий невольно вызывают добрую улыбку. В отличие от него Жулдыз Омиргали придает своей роли глубину, раскрывая драматическую сторону героини.

Микс жанров

К сожалению, сюжет фильма, несмотря на кажущуюся легкость, страдает от недоработанного сценария, изобилующего логическими нестыковками. В целом история выходит за рамки простого фантастического повествования. Она повествует о смелости мечтать и о силе любви, способной преодолеть любые преграды, даже временные. Фильм напоминает, что самые неожиданные повороты судьбы могут привести к истинному счастью, даже если путь к нему тернист.

Героям приходится переосмыслить свои ценности, столкнуться с собственными страхами и принять непростые решения, чтобы изменить ход истории, и наконец-то, обрести любовь. В этом можно убедиться лично, так как зрителям предоставляется отличный повод вспомнить, каким было казахстанское общество тридцать лет назад.