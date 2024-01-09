Тело пропавшей школьницы нашли в горах Жетысу

По подозрению в убийстве девочки арестованы ее мать и отчим

Фото: ДП области Жетысу

Полицейским области Жетысу удалось найти тело пропавшей 14-летней школьницы. Поисковые группы из полицейских, военнослужащих и волонтеров обнаружили захоронение в горной местности за городом Текели, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона.

Напомним, 28 декабря к полицейским Талдыкоргана поступила информация об исчезновении 14-летней школьницы. Выяснилось, что подросток не посещает занятия с начала ноября.

В ходе поисков полицейские выдвинули версию, что девочка могла стать жертвой преступления. По факту возбудили уголовное дело по статье 99 УК РК (убийство).

По подозрению в исчезновении ребенка полицейские задержали и арестовали ее мать и отчима.

Расследование продолжается и находится на особом контроле. Полиция продолжает работать на месте, добавили в областном департаменте полиции.