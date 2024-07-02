Тело погибшего из-за селя двухлетнего ребенка нашли в Кыргызстане

В Кыргызстане в селе Апшыр-Ата Ноокатского района Ошской области найдено тело двухлетнего малыша, унесенного селевым потоком, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

Фото: Кабар

По данным пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуации КР, погибшего ребенка обнаружили местные жители и передали сотрудникам МВД.

В данный момент правоохранительные органы уточняют его данные.

Количество жертв в результате селей возросло до 10 человек.

«Сегодня на поисковых мероприятиях были задействованы 85 спасателей и более 100 человек из числа местных жителей», - говорится в сообщении.

Напомним, 28 июня в 16.10 в местности Апшыр-Сай Ноокатского района сошли сели. Селевые потоки размыли дороги, разрушили мосты и электрические подстанции. В зоне отдыха Апшыр-Ата и на джайлоо Кезарт около 1400 человек оказались заблокированными. Позже их эвакуировали на вертолете МЧС. Среди погибших четверо казахстанских детей. Их тела доставили в Усть-Каменогорск.