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Экономика
Темпы роста экономики Казахстана достигли 4,6% – МНЭ

С начала года темпы роста экономики Казахстана составили 4,6%. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"В январе-мае текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,6%. За отчетный период наблюдается устойчивая динамика в реальном секторе, ускорение роста в секторе услуг, высокий рост объемов экспорта. Рост в реальном секторе составил 4,8%. Деловая активность в сфере услуг возросла до 3,9%", – сообщил Алибек Куантыров.

По его словам, среди отраслей положительный рост демонстрируют торговля, строительство, транспорт и складирование, информация и связь, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая промышленность, водоснабжение, сельское хозяйство.

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 2,5%. Так, по данным главы МНЭ, инвестиции выросли в сфере образования – на 71,7%, социальном обеспечении – на 55,1%, научной и технической деятельности – на 35,9%, здравоохранении – на 27,8%, операциях с недвижимым имуществом – на 20,4%, торговле – на 13,9%, строительстве – на 10,7%. 

"Обрабатывающая промышленность сохраняет высокий темп роста. За январь-май текущего года объем производства вырос на 5,3%. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства продукции машиностроения – на 9,9%, в том числе автомобилестроения – на 22,8%, производства компьютеров, электронного и оптического оборудования – на 17,3%, стройматериалов – на 5,2%, напитков – на 18,3%, пластмассовых изделий – на 11,4%, готовых металлических изделий – на 10,2%, фармацевтической продукции – на 4,7%, одежды – на 9,9%", – добавил министр.

В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 4,3%. В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности – на 18,9%, добыче газа – на 6,3%, добыче сырой нефти – на 4,7%, добыче угля – на 2,2%, добыче металлических руд – на 1,9%, добыче прочих полезных ископаемых – на 0,2%.

В отмеченном периоде темп роста в строительном секторе ускорился, объем выполненных строительных работ вырос на 8,9%. По итогам января-апреля т.г. ввод жилья вырос на 3,4%, составив 4,7 млн кв. метров жилья.

В сельском хозяйстве в отчетном периоде валовый выпуск продукции увеличился на 1,3%.
 

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