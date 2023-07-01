О поведении тенге в июне рассказали в Нацбанке

Экономика
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

По итогам июня курс тенге ослаб на 1% до 452,26 тенге за доллар США, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана. 

Фото: Kazpravda.kz

Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 144 до 122 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,6 млрд долларов США.

"Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 288 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора продолжают самостоятельно осуществлять продажу на валютном рынке через банки второго уровня. С 1 июля 2023 года обязательная доля продаж валютной выручки для субъектов квазигосударственного сектора снижается с 50 до 30%", – говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за июнь составили 550 млн долларов США.  Доля продаж из Нацфонда составила 21% от общего объема торгов и не более 29 млн долларов США в день. 

Для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в июне продолжил покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 240 млн долларов США или порядка 9% от общего объема рынка.   

Валютных интервенций в июне Национальный банк не проводил.

На основе имеющихся прогнозных ориентиров Минфина по суммам необходимых трансфертов предварительно в июле Национальный банк планирует продажу валюты из Национального фонда в размере от 550 до 600 млн долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в июле ожидается в размере от 200 до 250 млн долларов США.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в июне составила 14,6%.

#деньги #тенге #Нацбанк #курс доллара

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