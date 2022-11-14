Фото: Kazpravda.kz
Экономика

Тенге стали меньше подделывать

За 10 месяцев 2022 года Национальный банк и банки второго уровня выявили 250 поддельных денежных знаков (247 банкнот и 3 монеты) на 739 650 тенге. Это на 55% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (457 фальшивых денежных знаков), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

«Чаще всего в текущем году подделывались банкноты номиналом 2000 тенге – 161 штука, что составило 64% от общего количества. Далее идут подделки номиналом 10000 тенге – 27 штук (11%), 5000 тенге – 24 штуки (9%), остальные 16% приходятся на другие номиналы банкнот.

Наибольшее количество подделок было выявлено в Алматы – 126 штук (50%), в Восточно-Казахстанской области – 59 и Астане – 22», – озвучил факты начальник управления экспертизы банкнот и монет НБК Аскат Мукамадиев.

Поддельные банкноты в Казахстане в основном изготавливаются с использованием компьютерной техники и цветного принтера на обычной офсетной бумаге. Фальшивомонетчики по большей части имитируют визуальные защитные элементы, обратил внимание казахстанцев Мукамадиев.

Он напомнил о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных. На банкнотах имеются метки для людей с ослабленным зрением в виде выпуклых высокорельефных элементов, хорошо различимых на ощупь.

Цвет банкноты должен быть четким и контрастным, необходимо просмотреть банкноту на просвет, чтобы разглядеть водяной знак и цифровое изображение номинала.

Аналогичным образом следует обратить внимание на сплошную ныряющую нить, выходящую на поверхность банкноты в виде пунктиров с надписями, которые четко просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить с надписями.

Представитель Нацбанка отметил, что на банкнотах номиналом 1000, 2000, 5000, 10000 и 20000 тенге имеются изображения в виде рисунка, нанесенные цветопеременной краской. При изменении угла наклона банкноты цвет изображений меняется от зеленого до золотого.

Также на всех банкнотах есть специальная печать, которая создает рельеф.

На банкноте номиналом 20000 тенге образца 2022 года расположена голографическая полоса в полуокнах. Полоса имеет цветопеременный и динамический эффекты.

Такая проверка купюр займет несколько минут и поможет каждому определить подлинность банкнот. Подробнее с информацией о том, как отличить подлинные деньги от фальшивых, можно ознакомиться на сайте НБК.

В НБ заявили, что казахстанский тенге является одной из самых защищенных от подделок валют в мире, и Нацбанк постоянно совершенствует и использует новейшие разработки в области защитных элементов при выпуске новых банкнот.

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