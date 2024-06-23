Тенге упал к доллару до минимума с осени 2023 года

Банки и финансы
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По сравнению с уровнем предыдущих выходных «американец» подорожал на 3,1%, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Официальный курс американской валюты на выходные, установленный Нацбанком, составляет 464,72 тенге. Это самое высокое значение с середины ноября прошлого года, более чем за 7 месяцев, сообщает Первое кредитное бюро.

По сравнению с уровнем предыдущих выходных доллар подорожал на 3,1%, причем особо заметный скачок получился по итогам торгов 18 июня и сегодняшних: в обоих случаях к предыдущему дню доллар прибавлял по 1,1%.

Курс евро на выходные – 496,32 тенге, это максимум с середины января, +2,9% к уровню прошлой недели.

Рубль на отметке 5,4 тенге, по сравнению с уровнем недельной давности это сразу +6,9%.

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