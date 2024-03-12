Теннисист Дмитрий Попко стал победителем турнира в Бразилии

Казахстанец Дмитрий Попко и бразилец Дутра Да Силва стали победителями теннисного турнира категории ITF M25 в Ресифи (Бразилия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК ​​​​​​

В финальном матче казахстанско-бразильский дуэт одержал победу над чисто бразильской парой - Луисом Бритто и Сарайва Дос Сантосом 6:3, 6:4.

В одиночном разряде Дмитрию не удалось продлить свою рекордную серию и одержать 24-ю победу подряд. Казахстанец в напряженной борьбе уступил аргентинцу Хуану Пабло Фиковичу (250 АТР)– 4:6, 7:6, 3:6.

Попко до этого подряд выиграл три турнира серии ITF в США и дошел до финала турнира в Аргентине, где решающий матч не был проведён из-за плохих погодных условий, и организаторы разделили призовые и рейтинговые очки между финалистами.