Теннисист Зангар Нурланулы выиграл турнир ITF в Латвии

Теннис
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Спортсмен выиграл третий трофей ITF в одиночном разряде в 2024 году

Фото: пресс-служба ФТК

В латвийском городе Айзкраукле завершился юниорский турнир под эгидой ITF J100 Aizkraukle, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Зангар Нурланулы, занимающий в юниорском рейтинге ITF 77-е место, в финале уверено обыграл представителя Нидерландов Хайде Шонмаркса (165 ITF Juniors) со счетом 6:3, 6:2.

В прошлом году на этом же турнире казахстанец играл в финале и уступил, но в этом году смог завоевать заветный титул, отметили в федерации.

Для 16-летнего Зангара это уже третий трофей ITF Juniors в 2024 году и пятый в карьере в одиночном разряде, добавили в пресс-службе.

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