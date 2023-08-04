Теперь нас ждет «Лудогорец»

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Аскар Султан

«Астана» и во второй раз уступила в квалификации Лиги чемпионов УЕФА загребскому «Динамо» и теперь будет выступать в Лиге Европы УЕФА.

фото ФК «Астана»

Ровно неделю назад действую­щий чемпион Казахстана был разгромлен в Хорватии загребским «Динамо» со счетом 0:4, а теперь ему не повезло и в Астане, где он вновь уступил, но уже с чуть более скромным счетом – 0:2.

Было заметно старание столичных футболистов хоть как-то реабилитироваться перед своими фанатами – в общем они сыграли гораздо лучше, чем в Загребе, даже имели возможности размочить счет, но не повезло... Вернее, все дело в мастерстве именитых гостей, которые играют на совершенно ином уровне и не раз огорчали самые известные европейские клубы. На 24-й минуте первый гол у «Динамо» забил азербайджанский нападающий Махир Эмрели, а точку в матче и двухраундовом противостоянии на 89-й минуте поставил основной игрок юношеских сборных Хорватии Антонио Марин.

– По двум матчам было видно, что мы заслуженно прошли дальше. Мы победили довольно убедительно. В то же время, хочу отметить, что «Астана» заслуживала большего сегодня. Как минимум забить мяч и сыграть вничью. Но как я и сказал, мы заслуженно одержали победу и очень рады, что продолжаем битву за выход в группу Лиги чемпионов, – отметил наставник хорватского «Динамо» Игор Бишчан на послематчевой пресс-конференции.

– Я думаю, что в первом тайме, особенно в первые пятнадцать минут, мы создавали давление. Потом, наверное, сказался определенный груз, тяжесть поражения первого матча – немножко не справлялись в обороне. Но то, как команда играла во втором тайме, я думаю, могло привести как минимум к ничьей, к забитому голу. Мы перестроили игру в перерыве, поменяли две позиции, создали большое количество моментов. Думаю, что показали хороший второй тайм, но, к сожалению, не забили и не сумели порадовать наших болельщиков, которых сегодня было очень много. Им огромное спасибо, они нас гнали вперед, поддерживали, несмотря на результат первого матча, – в свою очередь отметил главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян.

«Астана» вылетела из Лиги чемпионов УЕФА и теперь сыграет во втором по значимости клубном турнире континента – Лиге Европы УЕФА. Нашим следующим соперником станет болгарский «Лудогорец», который также покинул Лигу чемпионов нынешнего сезона, по сумме двух встреч уступив словенской «Олимпии». Матчи пройдут 10 и 17 августа. Сайт Transfermarkt.de
оценивает сос­тав действующего чемпиона Болгарии в 42,55 млн евро. Самые дорогие игроки – спортсмен из Ганы Бернард Текпетей (5 млн евро) и нападающий сборной Болгарии Кирил Десподов (4,5 млн евро). Для сравнения: состав «Астаны» стоит 14,18 млн евро. Наивысшую стоимость в составе имеет нападающий сборной Гамбии Дембо Дарбо (1,8 млн евро), за ним идет полузащитник сборной Беларуси Макс Эбонг (1,2 млн евро).

Кстати, если «Астана» не сможет пройти «Лудогорец», то выступление в еврокубках для казахстанского клуба на этом не закончится – он попадет в Лигу конференций УЕФА, где, напомним, уже вторые матчи проведут три другие казахстанские команды – шымкентский «Ордабасы», костанайский «Тобол» и «Актобе».

#Астана #Спорт #футбол #матч #УЕФА #Динамо

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