Территория талантов АНК 27 февраля 2025 г. 0:00 0 Игорь Прохоров Старший корреспондент отдела культуры Ассамблея народа Казахстана активно поддерживает творческую молодежь фото Игоря Бургандинова В рамках празднования 30-летия АНК в Казахском национальном музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева состоялось молодежное мероприятие Folk & Art Performance, организованное Ассамблеей народа Казахстана, объединением «Ассамблея жастары» и Национальным Дельфийским комитетом. В нем приняли участие заместитель председателя АНК – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Марат Азильханов, президент Всемирной федерации клубов и ассоциаций ЮНЕСКО Болат Акчулаков, глава Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Амир Пирич, председатель «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, руководитель Ассоциации творческих коллективов АНК, директор Национального Дельфийского комитета Куралай Туспекова, депутаты Парламента, представители дипломатического корпуса и творческой интеллигенции. Folk & Art Performance призван поддержать талантливую молодежь, а также продемонстрировать вклад представителей разных этносов в развитие культуры Казахстана. По словам Марата Азильханова, благодаря проекту наши молодые таланты через искусство продвигают общенациональные ценности, консолидирующие народ Казахстана. – Участники проекта и их наставники ярко демонстрируют принцип «Единство в многообразии», богатство и разнообразие культурного достояния Казахстана, а также вклад представителей разных этносов в его дальнейшее развитие. Символично, что сегодняшний проект реализуется в рамках комплекса мероприятий, посвященных 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, – подчеркнул Марат Азильханов. Сегодня «Ассамблея жастары» достойно представляет АНК на международных диалоговых и культурных площадках: в этом году молодежное объединение представит лучшие практики межкультурного диалога в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Марат Азильханов уверен, что казахстанская молодежь готова активно участвовать в реализации и продвижении глобальных инициатив. Еще одним важным объединением в структуре АНК стала созданная в прошлом году Ассоциация творческих коллективов. В апреле текущего года в столице впервые пройдет Фестиваль творческих коллективов этнокультурных объединений страны. Активно в проектах АНК участвуют и лауреаты Национальных Дельфийских игр. – Сегодня здесь собралась творческая молодежь, которую объединяет любовь к Родине, ее многогранной культуре и богатой истории. В мире все чаще стали говорить о появлении казахстанской культурной волны. Благодаря достижениям молодых казахстанцев на международных олимпиадах, конкурсах и состязаниях о нашей стране говорят как о территории талантов, – заключил Марат Азильханов. В рамках проекта были презентованы фотовыставка «Тәлімгер» и хореографическая постановка «Жастар валсі», в праздничном концерте прозвучали произведения казахской классической и народной музыки. В завершение мероприятия Марат Азильханов вручил представителям талантливой молодежи проездные гранты для участия в международных конкурсах. #АНК #молодежь #30-летие #Ассамблея народа Казахстана #Folk & Art Performance