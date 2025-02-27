Территория талантов

АНК
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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Ассамблея народа Казахстана активно поддерживает творческую молодежь

фото Игоря Бургандинова

В рамках празднования 30-летия АНК в Казахском национальном музыкально-драматичес­ком театре им. К. Куанышбаева сос­тоялось молодежное мероприятие Folk & Art Performance, организованное Ассамблеей народа Казахстана, объединением «Ассамблея жастары» и Национальным Дельфийским комитетом. В нем приняли участие заместитель председателя АНК – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Марат Азильханов, президент Всемирной федерации клубов и ассоциаций ЮНЕСКО Болат Акчулаков, глава Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Амир Пирич, председатель «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, руководитель Ассоциа­ции творческих коллективов АНК, директор Национального Дельфийского комитета Куралай Туспекова, депутаты Парламента, представители дипломатического корпуса и творческой интеллигенции.

Folk & Art Performance призван поддержать талантливую молодежь, а также продемонст­рировать вклад представителей разных этносов в развитие культуры Казахстана. По словам Марата Азильханова, благодаря проекту наши молодые таланты через искусство продвигают общенациональные ценности, консолидирующие народ Казахстана.

– Участники проекта и их наставники ярко демонстрируют принцип «Единство в многообразии», богатство и разнообразие культурного достояния Казахстана, а также вклад представителей разных этносов в его дальнейшее развитие. Символично, что сегодняшний проект реализуется в рамках комплекса мероприя­тий, посвященных 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, – подчерк­нул Марат Азильханов.

Сегодня «Ассамблея жастары» достойно представляет АНК на международных диалоговых и культурных площадках: в этом году молодежное объединение представит лучшие прак­тики межкультурного диалога в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Марат Азильханов уверен, что казахстанская молодежь готова активно участвовать в реализации и продвижении глобальных инициатив.

Еще одним важным объединением в структуре АНК стала созданная в прошлом году Ассоциация творческих коллективов. В апреле текущего года в столице впервые пройдет Фес­тиваль творческих коллективов этнокультурных объединений страны. Активно в проектах АНК участвуют и лауреаты Национальных Дельфийских игр.

– Сегодня здесь собралась творческая молодежь, которую объединяет любовь к Родине, ее многогранной культуре и богатой истории. В мире все чаще стали говорить о появлении казахстанской культурной волны. Благодаря достижениям молодых казахстанцев на международных олимпиадах, конкурсах и состязаниях о нашей стране говорят как о территории талантов, – заключил Марат Азильханов.

В рамках проекта были презентованы фотовыставка «Тәлімгер» и хореографическая постановка «Жастар валсі», в праздничном концерте прозвучали произведения казахской классической и народной музыки.

В завершение мероприятия Марат Азильханов вручил представителям талантливой молодежи проездные гранты для участия в международных конкурсах.

#АНК #молодежь #30-летие #Ассамб­лея народа Казахстана #Folk & Art Performance

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