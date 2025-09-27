И тут мне вспоминается один случай.

Зима. Возвращаемся с супругом домой. Микроавтобус напоминал консервную банку – яблоку негде упасть. Все бы ничего, но капля лично моего терпения иссякла, когда водитель начал превышать допустимую скорость движения и обгонять впереди едущие машины по правой стороне, то есть по обочине. Я не обладатель водительских прав, но такой квест оценила не просто как нарушение ПДД, но и как угрозу безопасности пассажиров.

Тактично попросив хозяина авто соблюдать скоростной режим и «читать» дорожные знаки, мол, дома ждут дети и не хотелось бы прощаться с жизнью, услышала в ответ грубость:

– А у меня, по-вашему, детей нет?! Мне их кормить надо, кредиты платить. Доход мой, между прочим, зависит от количества рейсов…

Не успела вступить в диалог, как услышала разгневанные высказывания в мой адрес от других пассажиров.

– Ну что вы каркаете, а? – буквально прошипела пожилая женщина.

– Действительно! Пусть быстрее едет. Домой скорее надо попасть, – поддержала ее другая.

– Но если мы будем ехать дальше так же, как сейчас – с «лысой» резиной, по обледенелой дороге и не очищенной от снега обочине, то минимум, куда мы с вами попадем, это в больничную палату, – только и успела ответить я, еще больше раззадорив возмутившихся людей.

Наверное, стоило напомнить, что, по Правилам дорожного движения, водитель несет полную ответственность не только за себя, но и за здоровье и жизнь пассажиров. А еще рассказать о том, как часто люди заканчивают жизнь в реанимации, потому что кто-то торопился и не уступил дорогу. Как нередко «залипание» шофера в телефоне приводит к трагедии, в том числе с летальным исходом. Или о том, как дети остаются сиротами, потому что таксисту, с которым возвращались родители, нужно было заработать больше денег?

Впрочем, говорить можно сколько угодно. Только проблема в том, что некоторым людям абсолютно невдомек: каждый человек ответственен за свою судьбу и жизнь, а это значит, что там, где есть угроза личной безопасности, не должно быть места молчаливости, скромности, безразличию. Главное – не бояться говорить, просить снизить скорость, выйти из машины, если страшно.

В 2024 году на казахстанских дорогах, по данным Бюро национальной статистики, погибли более двух тысяч человек. Каждый дополнительный 1 км⁄ч к средней скорости увеличивает риск аварий с травмами примерно на 3%, а вероятность смертельного исхода – на 4–5%.

Эти цифры заставляют задуматься о том, что нулевая терпимость к правонарушениям как раз и рождается в те моменты, когда нужно заявлять о своих правах на обеспечение безопасности, свободу, образование, лечение и так далее. Требуя, например, от водителя такси соблюдения общеустановленных норм и правил, вы оберегаете не только себя, но и других участников дорожного движения. А также формируете в обществе нужную парадигму, которая спасет кому-то жизнь.