Фото: МИД РК
Международное сотрудничество , Политика , Россия
Тлеуберди и Лавров обсудили сотрудничество Казахстана и России

Состоялся рабочий визит заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди в Москву, в ходе которого состоялись переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в узком и расширенном составах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. 

Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем международной повестки дня.

Особое внимание уделено практическим шагам по укреплению межрегионального и приграничного сотрудничества, взаимодействию в топливно-энергетической и космической сферах.

Наряду с этим главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СВМДА и ООН, обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии.

По итогам встречи подписан План мероприятий по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений.

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