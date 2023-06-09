Ситуацию с лесным пожаром в Абайской области срочно рассмотрели в Правительстве

С учетом складывающейся обстановки принято решение дополнительно направить силы и средства ДЧС Астаны и Карагандинской области.

Фото пресс-службы Правительства РК

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел заседание оперативного республиканского штаба на базе Ситуационного центра МЧС по тушению природного пожара в Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В ходе заседания с места пожара были заслушаны доклады акима области Нурлана Уранхаева и вице-министра по ЧС генерал-майора Марата Кульдикова.

По состоянию на 16.00 часов в тушении пожара задействованы 662 человека личного состава и 177 единиц техники, 6 вертолетов.

Авиационной техникой осуществлено 80 сбросов воды общим объемом 192 тонны.

В настоящее время отсутствует связь с 14 работниками лесничеств. Проводятся мероприятия по их поиску.

С учетом складывающейся обстановки принято решение дополнительно направить группировку сил и средств в количестве 133 человек личного состава и 48 единиц техники ДЧС Астаны и Карагандинской области, а также 4-х вертолетов.