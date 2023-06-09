Глава МЧС назвал причину резкого увеличения площади пожара в резервате "Семей орманы"

По его мнению, обстановку неправильно оценили, из-за чего несвоевременно были отправлены дополнительные силы и средства.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Глава МЧС Юрий Ильин рассказал о борьбе с пожаром в Абайской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

О ситуации сообщили в Комитете лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК.

"Лес, реагирование и обнаружение пожаров в нем – зона ответственности комитета. Так, около 12 часов дня площадь возгорания в «Семей орманы» составляла менее 3 га, и потом резко произошел рост до 100 га", – отметил министр.

По его мнению, это говорит о том, что обстановку неправильно оценили, из-за чего несвоевременно были отправлены дополнительные силы и средства.

"На основании информации о том, что увеличивается площадь, мы приняли решение направить собственные силы и средства в регион из Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, Астаны, вертолетную технику перебрасывали из Кызылорды и Алматы для тушения пожара. Это потребовало определенного времени", – пояснил министр.

Говоря о системе раннего обнаружения возгорания по стране, глава МЧС напомнил, что на территории Северо-Казахстанской области установлена система обнаружения возгорания по термоточкам даже в ночное время, а также система обнаружения по дыму, которая есть в том числе в Щучинско-Боровской зоне.

"Премьер-министром была поставлена задача еще по итогам прошлого года. Сейчас министерство экологии принимает меры для закупа, проведения конкурсных процедур, установке подобной системы на всей территории Казахстана, это требует времени", – подытожил министр.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", вспыхнул пожар на предварительной площади 0,3 га.

Отметим, буквально 2 недели назад в резервате "Семей орманы" горело больше тысячи гектаров леса.