Токаев: "День Независимости – символ несокрушимого единства нашего народа"

Президент
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Лидер Казахстана поздравил сограждан с главным государственным праздником страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

"Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем Независимости! Этот праздник – символ несокрушимого единства нашего народа. День Независимости олицетворяет свободу и самостоятельное развитие Казахстана в новых исторических условиях.

В этот знаменательный день мы отдаем дань уважения национальным героям, сыгравшим выдающуюся роль в воплощении мечты предков о суверенном государстве", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что независимость открыла перед нашей страной новые горизонты.

"Независимость – превыше всего! Наш долг перед прошлыми и будущими поколениями – всеми силами беречь и защищать священную Независимость как величайшую ценность, лежащую в основе благополучия и процветания нации.

Мы уверенно следуем своим стратегическим курсом, шаг за шагом укрепляя государственность. Начатые глубокие преобразования во всех сферах жизни открыли новую главу в нашей многовековой исторической летописи. Мы созидаем Справедливый Казахстан – страну равных возможностей и прогресса. И мы непременно достигнем этой высокой цели, опираясь на такие ценности, как единство и стабильность, закон и порядок, ответственность и солидарность, культ знаний и труда.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов! Пусть всегда возвышается флаг нашей Родины! Пусть крепнет наша Независимость!" – говорится в поздравлении главы государства.

#Касым-Жомарт Токаев #День независимости

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