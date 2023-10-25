Токаев: «День Республики – величественный символ воплотившейся многовековой мечты нашего народа о Независимости»

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«Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с национальным праздником – Днем Республики!

Декларация о государственном суверенитете обозначила исторический выбор Казахстана, заложив прочный фундамент поступательного прогресса страны. Поистине судьбоносный документ закрепил неделимость и неприкосновенность нашей территории, приверженность усилению общенациональной идентичности, гарантии прав и свобод граждан. Эти основополагающие принципы сегодня воплощены в Конституции, законах и стратегическом курсе Казахстана.

День Республики – величественный символ воплотившейся многовековой мечты нашего народа о Независимости. Этот праздник напоминает нам о том, что благодаря сплоченности и солидарности наш народ во все времена преодолевал любые вызовы и испытания. Следуя заветам предков, мы сохраняем и укрепляем общенациональное единство, свято чтим и оберегаем наш суверенитет», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что День Республики олицетворяет искреннее стремление общими усилиями созидать гармоничное и благополучное общество, вдохновляет на новые свершения.

«И именно в этом проявляется ответственное гражданство – в готовности каждого из нас словом и делом способствовать устойчивому развитию страны. Только вместе мы сможем претворить в жизнь все намеченные преобразования и построить Справедливый Казахстан – государство равных возможностей для всех!

Пусть гордо реет наш бирюзовый флаг, возвышая дух нации!

Пусть процветает наша республика!

Желаю всем гражданам крепкого здоровья, счастья и успехов!

С Днем Республики!» – сказал глава государства.