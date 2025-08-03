Токаев и Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы
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Президент Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь Антониу Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства и Генеральный секретарь ООН приняли участие в церемонии подписания Соглашения между Правительством Казахстана и ООН о создании Регионального центра ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Глава государства провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем