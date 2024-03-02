Токаев и Путин обсудили актуальные вопросы международной повестки

Астана и Москва отметили важность эффективного продвижения совместных проектов в сферах энергетики, транзита и логистики, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Сегодня состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным, сообщает Акорда.

«В ходе телефонного разговора главы государств отметили динамичное развитие двустороннего многопланового сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества», - говорится в сообщении.

Собеседники обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента России в Астану в ноябре прошлого года и недавнего рабочего визита лидера Казахстана в Казань.