Токаев и Путин обсудили актуальные вопросы международной повестки

Астана и Москва отметили важность эффективного продвижения совместных проектов в сферах энергетики, транзита и логистики, передает Kazpravda.kz
Сегодня состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным, сообщает Акорда.
«В ходе телефонного разговора главы государств отметили динамичное развитие двустороннего многопланового сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества», - говорится в сообщении.
Собеседники обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента России в Астану в ноябре прошлого года и недавнего рабочего визита лидера Казахстана в Казань.
«Отмечена важность эффективного продвижения совместных проектов в сферах энергетики, транзита и логистики. Лидеры стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня», - пишет Акорда.