Токаев и Путин рассмотрели график предстоящих мероприятий
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в контексте реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.
Особое внимание было уделено вопросам расширения транзитно-транспортных маршрутов и торгово-экономических связей.
Лидеры Казахстана и России также рассмотрели график предстоящих мероприятий.