Токаев и Рахмон провели переговоры в расширенном составе

Президенты Казахстана и Таджикистана провели переговоры в расширенном составе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане очень дорожат дружественными отношениями с Таджикистаном.

«К братскому таджикскому народу на казахстанской земле питают особо теплые чувства. Казахстанцы хотят лучше знать современный Таджикистан, стремятся глубже понять богатую культуру таджикского народа. Поэтому Ваша своевременная инициатива об организации подобных масштабных мероприятий нашла положительный отклик у жителей и гостей Казахстана. Символично, что данное знаковое событие проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами», – сказал президент.

Президент отметил динамичное развитие двусторонних отношений во всех сферах, включая взаимодействие в водно-энергетическом комплексе.

«Мы благодарны Вам и в целом таджикской стороне за своевременные пунктуальные решения, связанные с выполнением обязательств в водно-энергетической сфере, в частности, связанные с поставками воды, электроэнергии в Казахстан. Со своей стороны Казахстан выполняет все свои обязательства, о которых мы договорились в ходе Вашего визита», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана отметил успешный ход реализации подписанной в ходе майского визита Эмомали Рахмона в Казахстан Декларации о союзническом взаимодействии между Казахстаном и Таджикистаном.

По словам главы нашего государства, по итогам 6 месяцев текущего года товарооборот превысил 500 миллионов долларов, при этом планируется увеличение объемов взаимной торговли до 2 миллиардов долларов.

Президент Таджикистана также высоко оценил состояние двустороннего сотрудничества

«Весьма признательны за внимание и поддержку организации и проведения Дней культуры Таджикистана и выставки-ярмарки продукции аграрного и промышленного секторов нашей страны в Астане, Алматы и Шымкенте. Эти мероприятия расцениваем как еще одно проявление неуклонного развития таджикско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Знаменательно, что они проходят в юбилейный для наших государств год 30-летия установления дипломатических отношений. Отрадно, что взаимоотношения наших стран сегодня имеют высокий уровень взаимопонимания, взаимного уважения и доверия. Их дальнейшее расширение остается безусловным приоритетом внешней политики Таджикистана», – сказал Эмомали Рахмон.

В ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, энергетической, финансовой и культурно-гуманитарной сферах.