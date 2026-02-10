Фото: пресс-служба Президента РК

- Для систематизации всех предложений была создана Конституционная комиссия в числе 130 человек. Состав Комиссии стал беспрецедентным для нашей страны по своему охвату и профессионализму. Кроме того, среди членов данной Комиссии нет зарубежных экспертов. С начала октября прошлого года все граждане могли высказать свое мнение посредством государственных цифровых платформ eGov и eOtinish, на которые поступило несколько тысяч обращений. Комиссия детально рассмотрела и обобщила все предложения и внесла ряд поправок. Важно, что работа Комиссии была предельно открытой. Никогда прежде в нашей стране реформы не обсуждались столь всесторонне и не получали такого широкого освещения в прямом эфире, - сказал Президент.

Он отметил, что к этому времени состоялось уже десять заседаний Конституционной комиссии. Учитывая огромное количество поправок, члены Комиссии пришли к единому мнению, что масштаб изменений требует уже не фрагментарного подхода, а принятия новой Конституции. В результате в январе был обнародован первый проект нового Основного закона.

- Радует, что эта инициатива вызвала большой отклик в нашем обществе. Одна из главных задач проводимого мною политического курса как раз и состоит в повышении активности и политической культуры общества. Убежден, что такие важные принципы, как «разные мнения – единая нация», «плюрализму – да, радикализму – нет», будут и дальше способствовать развитию общественного диалога и устойчивому прогрессу страны. Но уже сейчас можно с уверенностью заявить, что представленный проект Основного закона является концептуально новым документом, который четко фиксирует качественно новый уровень развития нашего государства, - продолжил Токаев.

Президент подчеркнул, что нормы, заложенные в проекте новой Конституции, закрепляют последовательность и логику развития политической системы Казахстана на основе концепции «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство».

- Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным Парламентом. Предлагаемые изменения естественным образом продолжают этот процесс и вкупе с политическими преобразованиями последних лет, включая конституционную реформу 2022 года, ставят вопрос о необходимости полной перезагрузки конституционных основ нашего государства. По сути, речь идет о создании новой системы управления государством, - заметил Касым-Жомарт Токаев.

В целом, подчеркнул он, проект нового Основного закона страны вобрал в себя все основные принципы и ценности, направленные на консолидацию народа и обеспечение динамичного прогресса Казахстана.