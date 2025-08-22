Токаев начал свой визит в Кыргызстане с мемориального комплекса «Ата-Бейит»

Президент
80

🟦Здесь похоронены славные сыновья кыргызского народа, посвятившие свою жизнь служению Родине, а также жертвы сталинских репрессий

Фото: Акорда

Официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику начался с посещения Национального историко-мемориального комплекса «Ата-Бейит», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

🟦Здесь похоронены славные сыновья кыргызского народа, посвятившие свою жизнь служению Родине, а также жертвы сталинских репрессий. Название комплекса «Ата-Бейит» предложил писатель Чингиз Айтматов.

🟦Глава государства возложил цветы к памятнику жертвам трагических событий 1916 года, установленному на территории мемориального комплекса.

#Казахстан #президент #Кыргызстан

