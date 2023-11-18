Токаев направил поздравительную телеграмму Султану Омана
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Вахитов Елдос
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Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Хайсама бен Тарика Аль Саида с Национальным днем Султаната Омана, передает Kazpravda.kz
"Сегодня Оман является авторитетным членом международного сообщества с динамично развивающейся экономикой и твердой политической позицией. Желаю, чтобы страна под знаменем регионального единства, целостности и миротворчества и впредь шла к достижению высоких целей под Вашим мудрым руководством", – говорится в поздравительной телеграмме.
Президент пожелал Хайсаму бен Тарику Аль Саиду успехов в столь ответственной деятельности, а братскому народу Омана – благополучия, сообщает Акорда.