Токаев направил телеграмму поздравления президенту Азербайджана

Президент
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Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 20-летия со дня подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

"Этот исторический документ, охватывающий ключевые сферы сотрудничества между нашими странами, ознаменовал важную веху в развитии казахско-азербайджанских отношений и заложил прочный фундамент для укрепления взаимодействия по многим направлениям. Уверен, совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства и союзничества, реализуем огромный потенциал двустороннего сотрудничества на благо наших народов", – говорится в поздравительном послании.

#Касым-Жомарт Токаев #поздравление #Ильхам Алиев

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