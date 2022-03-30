Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки на дипломатическом направлении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Так, указами Главы государства:
Барлыбаев Толежан Турсунович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Словацкой Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Хорватия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству;
Абибуллаев Алтай Ибрагимович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Хорватия;
Айдарбеков Алмат Дакибайулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Молдова.
Ранее сообщалось, что Дархан Калетаев освобожден от должности посла Казахстана в Молдове.