В Акорде под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по реализации проекта Digital Qazaqstan, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость обеспечения развития национальной вычислительной инфраструктуры. Он полагает, что запуск двух суперкомпьютеров имеет стратегическое значение для укрепления технологического суверенитета нашей страны.

Глава государства также подчеркнул важность распределения ответственности за управление данными. Первые руководители всех ведомств должны нести персональную ответственность за качество данных. Выстраивание полноценной системы управления данными на государственном уровне станет значимым шагом к признанию данных экономическим активом.

Отдельно в выступлении была поднята тема развития криптоиндустрии. Было отмечено, что законодательные изменения, формирующие полноценную регуляторную среду в этой сфере, вступят в силу в мае текущего года.

Президент поручил финансовым регуляторам совместно с правительством и правоохранительными органами разработать план развития отрасли цифровых активов без ущерба финансовой стабильности, с эффективным противодействием мошенничеству и незаконному выводу капитала.

Кроме того, Глава государства заявил о необходимости соблюдения конфиденциальности и исключения любого несанкционированного доступа к персональной информации. Каждая утечка персональных данных серьезно подрывает доверие к государству.

Если граждане поддержат проект нового Основного закона, защита персональных данных станет конституционной обязанностью, считает Касым-Жомарт Токаев.