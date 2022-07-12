Токаев обозначил три приоритета для молодежи Нового Казахстана

Сегодня в ходе внеочередного VI съезда молодежного крыла партии «AMANAT» Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем видеообращении обозначил три важных приоритета для молодежи Нового Казахстана. В ходе съезда также была принята новая программа трансформации молодежного крыла, изменены состав центрального совета и наименование молодежной организации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

В пленарном заседании съезда, который проходит в поселке Зеренда Акмолинской области, приняли участие свыше 350 делегатов и гостей со всех регионов страны.

В ходе пленарного заседания Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к делегатам внеочередного VI съезда молодежного крыла партии «AMANAT» с видеообращением.

В нем Глава государства назвал три важных приоритета для молодежи Нового Казахстана. Это стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм.

Говоря о стремлении к знаниям, Президент заявил, что будущее за цифровыми технологиями и инновациями. Он подчеркнул, что молодые казахстанцы сегодня свободно говорят на нескольких языках и освоили самые передовые профессии. Они ставят перед собой большие и амбициозные планы.

При участии молодежи страна должна стать конкурентоспособной, обеспечив повышение благосостояния и качества жизни граждан. Стремление быть нужным и полезным для своей Родины должно стать целью каждого молодого человека. И только образованная и квалифицированная молодежь сможет достичь поставленных целей. Государство всегда открыто для новых идей и предложений молодежи.

Молодежь должна ценить честный труд и быть сильной духом. Должна уметь ставить интересы государства выше всего. Для этого нужно знать родной язык, чтить традиции и историю своего народа. Это святой долг каждого молодого человека, и об этом надо помнить всегда.

Выступая по третьему приоритету – воспитание патриотизма, Президент отметил, что любовь к родной земле начинается не с красивых слов, а с реальных дел. Только целеустремленный гражданин может стать настоящим государственником и внести свой вклад в успешное будущее Казахстана.

Пожелав успехов работе съезда, Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что молодежь оправдает большие надежды, которые возлагает на неё старшее поколение.

На открытии съезда председатель молодежного крыла Нуржан Жетписбаев подчеркнул, что трансформация политической системы страны началась именно с трансформации партии «AMANAT».

«Очередным этапом модернизации партии является перезагрузка ее молодежного крыла. Мы хотим стать эффективным каналом взаимодействия молодежи и власти. На основе предложений со всех регионов разработана программа перезагрузки. Также пересмотрен состав центрального совета организации», – сообщил Нуржан Жетписбаев.

В ходе съезда форвард футзального клуба «Кайрат» Биржан Оразов, ставший лучшим бомбардиром Евро-2022, озвучил предложение молодежи переименовать молодежное крыло партии.

«Нет сомнений, что Новый Казахстан будет строиться молодыми людьми, любящими свою Родину, образованными, умными, талантливыми и энергичными. Поэтому у меня есть предложение к делегатам изменить название молодежного крыла партии на «Жастар Рухы», – сказал Биржан Оразов.

Данное решение было поддержано всеми участниками мероприятия.

«Понятие «рух» несет в себе святые для нашего народа ценности. У этого названия очень глубокое значение, возлагающее большую ответственность. Новое название также требует кардинального изменения в работе организации. То есть обновленному молодежному крылу необходимо по-настоящему отстаивать интересы молодого поколения», – подчеркнул депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев.

Подводя итоги съезда, председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов подчеркнул, что Новый Казахстан строится во благо будущего молодежи.

«Суть проводимых реформ заключается в том, чтобы каждый из вас имел равные возможности для самореализации в политической жизни страны, в бизнесе и в других общественно важных сферах. Все эти изменения были внесены в нашу Конституцию по инициативе Президента страны. Именно молодежь находится на передовой по реализации этих реформ», – сказал Ерлан Кошанов.

Председатель партии «AMANAT» поставил перед молодежным крылом ряд перспективных задач. Среди них – внедрение региональных карт ожиданий и проблем молодежи, проведение ярмарки проектов и других мероприятий для талантливой молодежи, повышение эффективности учебных программ для молодежных лидеров, усиление работы по решению проблем молодежи категории NEET, создание дискуссионной площадки «Бір толқында» и рекрутингового агентства по трудоустройству выпускников вузов.

Решением VI внеочередного съезда была принята новая программа трансформации молодежного крыла, изменено наименование молодежной организации. Состав центрального совета расширен за счет привлечения активных лидеров общественного мнения, представителей НПО и других.